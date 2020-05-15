25歲工友搭棚墮下身亡　建造業議會主席陳家駒：維修保養佔建造業死亡意外四成

▲ 陳家駒指建築業意外當中，重災區是維修保養，佔了死亡意外的四成。（資料圖片）

上星期五（8日）有一位25歲工友，在荃灣柴灣角街一幢工業大廈進行外牆維修時墮下死亡，遺下一歲大的女兒和有身孕的太太，是本港今年第5名因建築業意外死亡的工友。

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香港建造業議會主席陳家駒今日（14日）在其網誌發文，指過去十年，總共有179位工友因建造業工業意外而犧牲，而且私人工程的致命意外是政府工程的四倍，其中維修保養更是重災區，佔了建造業死亡意外的四成。

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陳家駒指出，在商業社會，勞工階層往往要付出很多，但未必得到合理的照顧，不少人更可能在工作時付上寶貴的生命，破碎很多美好的家庭。

他提到公營和私營界別的建造工程量開支是相若的，但是私人工程的致命意外是政府工程的四倍，只要將私人工程的安全表現改善到與政府工程看齊，便可以挽回過百條寶貴的生命。

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至於最高風險的工程，陳家駒指重災區是維修保養，佔了建造業死亡意外的四成，雖然屋宇署於2019年頒布了針對外牆維修保養的樓宇設計安全實務守則，將會提升未來新建樓宇的維修保養工程安全系數，但遠水救不到近火，守則對已經建成的樓宇並沒有追溯力。

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而現時香港有44,000幢根據「建築物條例」建成的樓宇，絕大部分在設計的時候，並沒有充分考慮到樓宇在維修保養時安全施工環境的需要，因此很容易產生意外。

▲ 在過去十年總共有179位工友，因為建造業工業意外而犧牲。（建造業議會圖片）

他形容舊樓外牆相關的維修工作是死亡陷阱、嚴重工業意外的火藥庫，形容是一個不可以逃避的議題，認為社會始終要面對和解決：

香港建造業的安全表現是不理想的，假若仍然只是小修小補，或許以後每年都會繼續有十多廿個來自香港建造業的冤魂野鬼到陰間地府跟閻羅王報到！

另外在疫情下，陳家駒應建造業議會「抗疫社區關愛行動」的呼籲，在五一勞動節與20多位建築界領袖及義工朋友，到九龍城派發抗疫關愛包。派發了8,000口罩和千多支消毒搓手液。

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責任編輯：伍瑋瑋