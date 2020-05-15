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【CHANEL加價】連登仔叫女友等CHANEL肺炎價　結果逆市加價一成排長龍被笑「唔識嘢」

精明消費 10:41 2020/05/15

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

連登仔叫女友等CHANEL肺炎價，結果逆市加價一成排長龍被笑「唔識嘢」。

CHANEL宣布調整全球產品價格，決定於5月14日起加價，加幅超過10%，令全球各地Chanel門市引起搶購潮，位於廣東道的CHANEL專門店亦出現排隊人龍，高峰期更多達100人排隊。除了香港外，中國及南韓均出現排隊搶購CHANEL的情況，路透社報道，有大批民眾早於清晨5時開始，便在首爾樂天百貨公司門外排隊，等待購買CHANEL產品。

有連登仔發文分享，指女友一直想買CHANEL手袋，但他認為在新冠肺炎下，名牌奢侈品一定會減價，甚至是「肺炎價」，因為在經濟環境轉差下，不少人都會慳荷包，降低對名牌的需要。但他女友認為，CHANEL年年加價，反指男友「唔識唔好亂講啦」，連登仔解釋，經濟好時，自然多人買，但當經濟差時，沒有人會買車及買名牌。

CHANEL在逆市下宣布調高貨品售價，引起近百人在尖沙咀門市排隊買Chanel。(Chanel官網)

結果CHANEL逆市加價，更現人龍，令該連登仔大跌眼鏡，指經濟轉差，名牌都沒有減價，樓市更沒有大跌，最後更問網民哪裏可以買到CHANEL手袋。

CHANEL出名耐用，娛圈有不少藝人都是CHANEL迷，其中宋熙年早前在YouTube大騷其「CHANEL Collection」，分享自己部份的CHANEL手袋珍藏，細數下發現接近每一個都是陳智燊出錢所贈的。

二人手上的兩個手袋都是陳智燊自願掏腰包購買的。（影片截圖）

宋熙年指，雖然CHANEL手袋價錢真的很昂貴，但同時好襟興，即使十年後再拿出來用，皮革、手工還是好靚。

【復古Chanel】香奈兒流蘇款式揭復古手袋出產年份　解構3款不同時期流蘇設計

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