【幼兒發燒】男童發燒護士打漏針病情極速惡化　手背流膿潰爛急需做手術

▲ 男童發燒住院期間，因為護士打漏針令病情極速惡化，導致手背流膿潰爛。

小孩發燒處理不當，後果可大可小！台灣一名網友在facebook群組分享經歷，表示外甥的兒子發燒住院，但因為醫護疏忽打漏針，導致他手背流膿潰爛。他發文控訴：「小孩子手整個手爛掉，到底要誰的錯？」

該名網友發文並上載相片表示，其外甥的兒子發燒，醫護擔心是腦膜炎，建議讓男童住院。後來發現只是尿道炎，允許他翌日出院。不過家長發現住院期間，兒子異常地哭鬧，曾向護士反映，惟對方沒理會。結果家長發現，護士打漏針，導致男童手背流膿潰爛，更要做手術治理。全文如下：

我外甥的兒子，在汐止國泰因為發燒住院，醫院說怕腦膜炎所以留住院。後來不是腦膜炎，只是單純的尿道發炎，隔天要出院了。當天晚上小孩痛苦一直在哭，也反映給護士，說小孩子不對勁，但是他們不理睬，結果是漏針了！小孩子手整個手爛掉，到底要誰的錯？

發燒會燒壞腦？

TOPick曾訪問兒科醫生李家仁，他表示輕度發燒，即體溫在38度左右，對腦部沒有太大影響。不過，當體溫升至41度或以上，就需要為孩子身體降溫，因人腦主要由蛋白質造成，太高溫或會令腦細胞受損。醫管局資料則指，會引致腦部受損的真正病因是「腦炎」或「腦膜炎」，而發燒是其病徵之一。

可自行購買退燒藥服用？

家庭醫生歐陽英傑早前接受TOPick訪問時表示，未經醫生診斷，家長便自行購買退燒藥給子女服食，雖能把高燒降低，但並不太恰當。

萬一身體因有其他毛病而引發高燒，服退燒藥只會減輕徵狀，令家長以為子女發燒並不嚴重，有機會漠視本身疾病的嚴重性，最安全的做法是求醫。

焗一身汗可以退燒？

坊間一直流傳，發燒時要用被焗一身汗或沖冷水浴，惟歐陽醫生指出，發燒為身體正值抵抗病菌的正常反應，若蓋厚被「焗汗」，會使身體無法散熱，不但減慢退燒速度，更有可能變得嚴重；此外，發燒時更不能沖冷水浴，因冷水會令皮膚表面的血管收縮，使體溫不斷上升，同時增加不適症狀。

歐陽醫生建議，子女發燒時可按以下方法處理：

多喝水，透過排尿有助加快身體散熱。

用溫水抹身也適宜，同樣有助散熱。

保持室內環境的空氣流通，可減低室內的溫度；

避免穿上過多的衣服，以免妨礙身體散熱。

若已進行上述所有事項，發燒情況還未有改善，應找醫生處理。

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責任編輯：羅嘉欣