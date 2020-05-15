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涉向馬場投注櫃位職員提供1萬元　馬主被控准保釋研其他方式處理

社會 11:01 2020/05/15

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

被告王梁秀卿（中）准保釋至6月再訊。（楊詠渝攝）

長途馬王「時時精綵」的6旬馬主王梁秀卿，涉向沙田馬場投注櫃位職員提供1萬元，被控1項與公共機構有事務往來時向公職人員提供利益罪。案件今（15日）於沙田裁判法院提訊，辯方申請暫毋須答辯，以待與控方商討以其他方式處理本案，案件押後至下月再訊。

涉案被告王梁秀卿（61歲），報稱家庭主婦，她被控1項與公共機構有事務往來時向公職人員提供利益罪，控罪指她於2018年12月9日，與1間公共機構，即香港賽馬會進行事務往來時，無合法權限或合理辯解，而向受僱於香港賽馬會的公職人員，即在沙田馬場第1座看台3樓301號馬主，私用廂房332號投注櫃位工作的職員梁雪冰及其他職員提供利益，即現金1萬元。

案件今提訊時，控方表明要求答辯，惟辯方指日前才收到涉案文件，當中涉及複雜的法律意見，辯方又希望與控方商討以其他方式處理本案，因此要求將案件押後至6周。

裁判官批准有關申請，案件押後至6月26日再訊，期間被告獲准以2,000元保釋候訊。

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記者：楊詠渝

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