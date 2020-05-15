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【幼兒濕疹】夏天將至做足防曬措施　護士媽媽教留意防曬產品化學及致敏成分

親子 11:32 2020/05/15

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

為濕疹小朋友選防曬用品需要更加小心。（iStock圖片）

濕疹的皮膚是可以適量地曬太陽，但一定要做足防曬措施，因為濕疹皮膚較脆弱，方法如下：

1. 塗防曬乳之前先塗潤膚乳滋潤皮膚

2. 避免在正午時分曬太陽，在早上十一點前或下午兩點後

3. 曬太陽時間儘量兩小時以內

4. 曬太陽前15分鐘塗防曬產品

5. 戶外活動時時用防UVA和UVB，及SPF50度以上防曬產品

6. 用物理性防曬產品，不要用含化學成份防曬產品

7. 穿上防曬衣物或淺色衣物保護皮膚，或撐上有防曬功能雨傘傘

8. 按照防曬產品說明，大概1小時補塗防曬乳

市面上大部分防曬產品都有不同化學成份和致敏成份，大家選擇防曬用品需留意有沒有以下有害成分：

1. 二苯甲酮（Oxybenzone）：導致皮膚敏感、屬於類雌激素和抗雄激素，干擾身體荷爾蒙，對身體風險屬於相對較高

2. 甲氧基肉桂酸辛酯 （Octinoxate）：導致皮膚敏感，有機會影響身體荷爾蒙

3. 棕櫚酸維他命A（A Retinyl Palmitate 或Vitamin A Palmitate）：於紫外線下分解成游離基，研究顯示老鼠會增加皮膚癌機會

4. 甲基水，楊醇或胡莫柳酯（Homosalate）：有機會干擾身體荷爾蒙

5. 奧克立林 （Octocrylene）：引起皮膚敏感

6. 對羥基苯甲酸酯防腐劑 （Paraben Preservatives）：屬於類雌激素，有致癌的可能性，會降低生殖能力。約有1成至1成半的人接觸到這類防腐劑時，皮膚會出現敏感。

7. 防腐劑甲基異噻唑啉酮Methylisothiazolinone（MIT）有機會引發接觸性皮膚炎。

大魚媽會選用天然和對海洋友善的防曬乳，對人體和大自然都好！

文章獲大魚媽授權轉載，大魚媽開設facebook專頁「大魚媽和濕疹寶寶」，與育有濕疹子女的父母分享經驗和資訊。

大魚媽與女兒對抗濕疹之路，請按【下一頁】

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