【幼兒濕疹】夏天將至做足防曬措施　護士媽媽教留意防曬產品化學及致敏成分

▲ 為濕疹小朋友選防曬用品需要更加小心。（iStock圖片）

濕疹的皮膚是可以適量地曬太陽，但一定要做足防曬措施，因為濕疹皮膚較脆弱，方法如下：

1. 塗防曬乳之前先塗潤膚乳滋潤皮膚

2. 避免在正午時分曬太陽，在早上十一點前或下午兩點後

3. 曬太陽時間儘量兩小時以內

4. 曬太陽前15分鐘塗防曬產品

5. 戶外活動時時用防UVA和UVB，及SPF50度以上防曬產品

6. 用物理性防曬產品，不要用含化學成份防曬產品

7. 穿上防曬衣物或淺色衣物保護皮膚，或撐上有防曬功能雨傘傘

8. 按照防曬產品說明，大概1小時補塗防曬乳

市面上大部分防曬產品都有不同化學成份和致敏成份，大家選擇防曬用品需留意有沒有以下有害成分：

1. 二苯甲酮（Oxybenzone）：導致皮膚敏感、屬於類雌激素和抗雄激素，干擾身體荷爾蒙，對身體風險屬於相對較高

2. 甲氧基肉桂酸辛酯 （Octinoxate）：導致皮膚敏感，有機會影響身體荷爾蒙

3. 棕櫚酸維他命A（A Retinyl Palmitate 或Vitamin A Palmitate）：於紫外線下分解成游離基，研究顯示老鼠會增加皮膚癌機會

4. 甲基水，楊醇或胡莫柳酯（Homosalate）：有機會干擾身體荷爾蒙

5. 奧克立林 （Octocrylene）：引起皮膚敏感

6. 對羥基苯甲酸酯防腐劑 （Paraben Preservatives）：屬於類雌激素，有致癌的可能性，會降低生殖能力。約有1成至1成半的人接觸到這類防腐劑時，皮膚會出現敏感。

7. 防腐劑甲基異噻唑啉酮Methylisothiazolinone（MIT）有機會引發接觸性皮膚炎。

大魚媽會選用天然和對海洋友善的防曬乳，對人體和大自然都好！

文章獲大魚媽授權轉載，大魚媽開設facebook專頁「大魚媽和濕疹寶寶」，與育有濕疹子女的父母分享經驗和資訊。

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