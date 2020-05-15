【高空擲物】2支洗頭水從天而降砸中半歲女嬰　嘴唇變紫昏迷頭部恐怖變形

▲ 2支洗頭水從天而降砸中半歲女嬰，頭部恐怖變形命危。

高空擲物隨時害死人！深圳一名女嬰因為被2支從天而降的洗頭水砸中，導致頭部變形、嘴唇發紫入了ICU，危在旦夕。至今仍未找到扔物者，無人承認責任。

綜合內媒報道，5月11日晚，一名媽媽抱著6個月大的女嬰及拖著一名老人家在樓下散步，但天氣突然轉差想落雨，起大風，結果有東西從樓上飄下，見到突然「咚」一聲，就砸中了女嬰。

有目擊者指，當時有2支沐浴用品砸中了女嬰，女嬰被砸後沒有即時大哭。另有目擊者店主指，當時女嬰媽媽馬上進店求救，見到女嬰已經有點昏迷，嘴唇發紫，有點抽搐，於是馬上叫了救護車。

▲ 女嬰頭部變形。（影片截圖）

據女嬰爸爸指，當時有2個東西掉在女嬰上，後來一看是2支大的洗頭水，「是750ml的，幾乎是滿的。」女嬰被砸「10幾秒中哭都哭不出來，就顫抖，嘴唇發青」。

▲ 2支洗頭水砸中女嬰。（梨視頻影片截圖）

女嬰送院檢查後，被診斷為雙頂骨、枕骨骨折、蛛網膜下腔出血，頭皮血腫。醫生指，女嬰送達醫院時有短暫意識喪失，精神萎靡。

昨日，女嬰爸爸指女兒情況突然惡化，醫院已發了病危通知書：

寶寶開始嘔吐抽搐，中間連續抽搐了3、4次，一次比一次嚴重。小孩目前在ICU。不知道這會對小孩的影響有多大，這是我們最痛心、擔憂的。

由於事發時正刮大風，閉路電視也沒有拍到扔物者，警方上門調查所有住戶，也無人承認，事件仍在調查中。另有店主指，樓上平時也有東西掉下，但沒有砸到過人，例如膠袋、食物包裝袋，一些小東西。

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責任編輯：羅嘉欣