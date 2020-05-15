【長者哀歌】七旬粉嶺獨居婆婆探親滯留內地　無交數月租遭收回公屋徬徨失眠

▲ 一名居於粉嶺屋邨的獨居婆婆滯留內地，近日回港始知租約被取消。

本港一名75歲獨居婆婆在過年時回鄉探親，當時新冠肺炎疫情在內地爆發，多處封城封關以遏止病毒蔓延，婆婆因而滯留內地，遲遲無法返回香港。近日她回港始知自己的公屋租約被取消，留在家居隔離之時，又擔心沒屋住，非常徬徨。

北區區議員陳旭明周三（13日）在facebook專頁「陳旭明 Dino - 祥華 名都」發帖，講述一名居於粉嶺公屋祥華邨祥禮樓婆婆的遭遇。該名婆婆在新年回鄉探親而滯留在內地，獨居的她因而未有交數個月的租金，怎料，早前回港發現因沒交租而被取消租約。

鄰居得知房屋署了解婆婆沒交租金的情況，曾跟有關職員表示婆婆在內地，受疫情影響下無法返港，更曾想替婆婆先繳付租金，可惜不能。

被取消租約憂無處容身

區議員陳旭明及後了解婆婆的狀況，得知她非常徬徨。

阿婆返香港之後嚇到幾晚都瞓唔著。阿婆好乖呀，知道自己要隔離唔出得街錢都唔敢去撳，電話費都唔敢去交。

13日當天，區議員陪同婆婆見房屋署職員，並私人借2000元畀婆婆交租及電話費，以解燃眉之急。陳旭明有感疫情下多地區都封關，房屋署應酌情了解協助市民，批有關做法是「荒天下之大謬」。

不幸中的大幸，婆婆被無理取消租約的個案有進展，房署通知已批了婆婆重批租約的申請，將會處理餘下的手續。獨居婆婆不用再憂心要露宿街頭。

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責任編輯︰王明芳