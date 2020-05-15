【爸爸去哪兒】應采兒騷窈窕身材拍孕婦寫真　陳小春夫婦一個原因決定再生育

▲ 應采兒騷fit爆身材拍孕婦寫照。

陳小春去年12公布太太應采兒懷第二胎，已懷胎8月應采兒昨日（14日）在社交平台發布多張親子寫真照，跟Jasper的母子互動，獲不少網民讚好，將臨盆的應采兒手腳依然纖幼，更令不少女士大表羨慕。

▲ 母子溫馨互動。（取自IG）

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應采兒發布的一系列溫馨親子照中，是為內地雜誌的封面照，當中除了大方展現孕肚，大騷依然fit爆身形，其中一張Jasper從背後環抱住應采兒，一臉沉醉的捧著媽媽的大肚子，非常有愛，雖然至今陳小春夫婦未公布胎兒性別，但Jasper將做哥哥甚表興奮。

▲ 應采兒跟Jasper合拍寫真照。（取自IG）

兩母子在照片中溫馨互動，網民指Jasper樣子愈來愈似爸爸陳小春，應采兒被問到誕第二胎如何處理「爭寵」問題？她答：「沒人會計較愛是多或少，因為一家人是要互相關愛的，不分年齡大小。性格不同，表達愛的方式也不一樣。」

小春去年個唱公布喜訊

陳小春在2010年2月14日與應采兒在美國結婚。二人在2013年7月1號誕下兒子陳胤捷（Jasper），小春多次表示希望為Jasper添弟妹，去年多次傳出應采兒有孕，但均被兩夫婦否認。

▲ Jasper抱著媽媽，很有愛。（取自IG）

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直至2019年12月，小春在台灣林口體育館開騷時，在演出期間要唱《男人與公狗》前，宣布太太應采兒懷孕，並已有喜3個月，Jasper終榮升哥哥。

當時太太應采兒和囝囝Jaspe，被鏡頭拍下驚喜一刻。

▲ Jasper樣子更似小春。（取自IG）

其實，應采兒過去在節目上就曾透露，一直以來都有生第二胎，但因為Jasper擔心弟弟或妹妹出生後，玩具會被搶走，所以夫婦暫時不敢再生；直到Jasper終於點頭答應，應采兒也覺得可以迎接新生命，夫妻倆才開始努力「做人」，組成一家四口。

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