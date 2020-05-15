深水埗過期學神涉瘋狂駕駛　3警員拔槍拘捕

▲ 涉嫌瘋狂駕駛的私家車司機，於在深水埗大埔道與長沙灣道交界被捕。（網上圖片）

今日（15日）凌晨1時左右，西九龍交通部警員在美孚一帶巡邏期間，在興華街西及深旺道交界發現1輛深色本田私家車，於馬路高速行駛及胡亂切線，於是響號追截，但私家車司機無視停車指示，連衝多支紅燈左穿右插，以逃避警車追捕。

其間多輛警車接報後加入追捕，大約半小時後，私家車在深水埗大埔道與長沙灣道交界時，被停燈的士阻擋，司機加速企圖撞開停燈之的士逃走失敗，私家車卡在的士與路邊鐵欄之間，不能突圍。

此時，警車上3名警務人員，隨即拔出佩槍指向私家車司機，當中一名警員用警棍扑碎車頭的擋風玻璃及其他車窗，司機最終就範投降，由車窗離開車廂被捕。

警員搜車後，發現私家車套上假車牌，沒有行車證，車內有1支長約30厘米的電筒，據知該車為早前在上水懷疑被人盜去的車輛，而私家車所使用的行車證屬於另一輛早前在荃灣懷疑被人盜去的車輛。

消息稱，被捕男司機姓黃42歲，僅持有已過期的學牌。被撞之63歲的士司機受傷，而被捕的男司機亦報稱不適，兩人均被送到明愛醫院治理。警方表示，私家車司機涉嫌「瘋狂駕駛」、「沒有第三者保險下駕駛」、「駕駛時沒有有效行車證」、「行使虛假文書」、「擅自取去交通工具」、「藏有攻擊性武器」及「車內盜竊」被捕，案件交由深水埗警區刑事調查隊第三隊跟進。

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記者：黃傑偉、陳子謙