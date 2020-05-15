【美國研究】密閉空間大聲講話1分鐘可噴千粒病毒飛沫　可在空氣停留超過8分鐘

▲ 美國研究指，患者在密閉空間大聲講話1分鐘，可噴千粒病毒飛沫，並在空氣停留超過8分鐘。

新冠肺炎疫情全球大流行，各國專家正加緊展開研究，並呼籲大眾保持社交距離。美國近日一項研究指出，新冠肺炎患者在密閉空間大聲講話1分鐘，可產生至少1000個帶病毒飛沫，而這些飛沫可在空氣中停留超過8分鐘。

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研究由美國國立衛生研究院和賓夕法尼亞大學共同進行。團隊安排一名實驗者朝著模擬封閉、不流通空氣環境的設備，重複說出「保持健康」（stay healthy）一詞，以模擬飛沫在密閉空間懸浮的情況。團隊解釋，選擇這個詞彙，是因實驗者讀出「th」的尾音時，能有效地產生飛沫。

研究人員利用雷射觀察飛沫從口中噴出後的情況，發現較大的飛沫會更快跌落地面，而較小的飛沫可在空氣中懸浮更長時間。

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團隊發現，在密閉空間大聲講話1分鐘以上，可產生至少1000個含有病毒的飛沫微粒，且飛沫可以在空氣中懸浮超過8分鐘。若飛沫含有新冠病毒，吸入後有可能受感染。

有關研究於周二（12日）刊登在《美國國家科學院院刊》（PNAS）。

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港大醫學院利用倉鼠研究結果解構，新冠病毒感染鼻粘膜後，可致嗅覺神經元短暫受損，同時即使與染疫倉鼠僅相處8小時，亦可藉空氣傳播感染另一倉鼠。是次項研究已於學術期刊《自然》發表。詳情可看：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣