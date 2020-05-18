【環保使命】繼承家族即棄環保餐具生意　港爸15年堅持本土推廣：環保只差每人的一小步

▲ Rik指發展初期有段時間好難捱，試過囤貨蝕錢，要把產品當廢紙賤賣。「當你逐間餐廳敲門問，100間可能得兩、三間理你，會覺得好氣餒。」（林宇翔攝）

受疫情影響，不少人選擇買外賣回家，避免在外出餐。但在這種情況下，即棄膠餐具用量就大大增加。其實即棄餐具亦非只得膠製品可選，環保物料同樣做得到，而且功效相若。

延續父業 環保是份使命

韓瑞源（Rik）子承父業，踏入環保行業約15年，延續Purearth的生意。20年前，家人看到環保餐具的可能性，於是決意發展，豈料困難一關關湧現。

膠製產品的廣泛性、方便度、製作技術都相當純熟，反觀剛起步的環保餐具，不論在工序、成本、產品功效，抑或大眾認知上，可謂根本追不上膠製品。

▲ Rik指發展初期有段時間好難捱，試過囤貨蝕錢，要把產品當廢紙賤賣。「當你逐間餐廳敲門問，100間可能得兩、三間理你，會覺得好氣餒。」（林宇翔攝）

Rik現時育有兩子，他說雖然辛苦，但自覺做環保行業有份使命感。

做環保產業，你覺得是件好事，是否就應該繼續做落去？愈做愈覺得有份責任，社會又需要，所以要堅持。

製作工序繁複費時

餐具用植物纖維，如竹纖維或蔗渣，因為物料環保，故即棄也不會污染環境。「初發展時，因產品是全新，故質素好參差，應用上出現好多問題。如防水、防油功能不足，價錢又貴，形狀和尺寸本身亦受用料所限，成品不能太直或太深，否則會難脫模。」

▲ 製作環保餐具，整套工序或比膠製餐具多出4至6倍，相當費工夫。（被訪者提供）

膠製餐具只需一部機器、一套模具，然後熱熔膠、印模，一個製作循環約10多秒。環保餐具則先要打漿，再加食用防水防油劑，再成形、抽走水份，最後熱壓定形，所有工序加起來要40多秒，費工夫得多。

餐具安全耐用 決心發展香港市場

即使工序繁複，但技術、機器已趨成熟，Purearth現時的環保餐具多達40種，如碗、飯盒、刀、叉、湯匙等，也具備不同尺寸，以應付客人需求。

產品質素隨年月增長，Rik指現時環保餐具的功能性，可達膠製的8成。惟因觸感、用料的差異，有人會質疑其功效。

做外國市場的話，產品會更加好用。因他們的食物醬汁、水份較少，而此環保餐具因不含膠，故遇水或油份時，時間久了會微微變軟，但不會穿、不會漏，我們已做了許多測試。

▲ 連蓋飯盒以竹漿製成，可被分解及堆肥。容量由500毫升起，內裏可選擇分格與否。（價錢因容量及訂購數量而有分別）（林宇翔攝）

環保餐具保暖程度或不及膠製品佳，但膠製餐具若碰上高溫、膠未溶時也有機會釋出毒素。相反，竹、蔗渣纖維所製的環保餐具，可放入焗爐、微波爐，連隔水蒸都可以，耐熱度高達200度，比膠製更方便。

縱使外國的飲食方式、風氣較適合環保餐具生意發展，不少同行均此海外市場為目標，有些香港公司的產品只賣外國反而無。Rik說：

既然覺得產品好，又是香港公司，有甚麼理由不嘗試在香港發展？之前有段時間為了生存、出口外國，但覺得始終有一日都要回來香港，發展產品。 不想是香港人、香港公司，但產品反而香港冇得賣。不過，（生意）要一步一步慢慢行。

▲ 5格飯盒（天地蓋），方便分別放上各式小菜餚。（$600/200隻）（被訪者提供）

環保只差每人的一小步

即棄環保餐具現時的主要客源為餐廳，未來有計劃推出party set，讓一般市民於開派對、打邊爐時都用得到。

刀、叉、匙羹等產品，則由木、PLA（植物澱粉製成的聚乳酸）或CPLA（結晶性聚乳酸）製成，PLA產品較柔韌、受力程度較高，CPLA則較硬和脆，但切食物的能力跟膠刀無異。

▲ 刀、叉、湯匙分數種尺寸，切合不同需要，另外亦有餐具包發售。（190mm刀：$320/1,000隻；160mm木叉：$480/2,000隻；160mm匙：︰$300/1,000隻）（林宇翔攝）

Rik續指，環保餐具是否環保，視乎其用料和工序。有些人或將餐具染色，製作過程已造成污染。又或者在環保餐具內貼膠膜，以提升防水度，這些都令餐具難以分解。

他期望社會有政策提高用膠製品的成本，以及推行環保、回收的教育，傳達可持續發展的概念。

一個月用一隻膠餐具，你可能覺得沒大問題。但每日用一隻的話，其實犧牲少許方便，或者也沒影響。我們是否可以犧牲多一點，去造就社會更大的價值？

▲ 8安士環保紙杯由牛皮紙製成。（$540/1,000隻）（被訪者提供）

記者：吳霆俊