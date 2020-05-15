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【網上花展】英女皇及王室最愛切爾西花展　158年歷史首度移師網上舉行【內附詳情】

休閒 18:36 2020/05/15

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

英國擁有158年歷史的切爾西花展首度移師網上舉行，英女皇及王室每年必到。（相片：RHS官網）

全世界最享負盛名、一年一度的英國倫敦切爾西花展（Chelsea Flower Show），自1862年至今已舉辦有158年，除了兩次世界大戰外從未停止，惟今年因應新冠肺炎疫情，首度移師網上舉行。

切爾西花展堪稱英國三大盛事之一。（相片：IG@ kjonesmuth）

切爾西花展歷史悠久，被譽為園藝界的奧斯卡，每年吸引超過700名園藝師參加。不過記者認為，這更像是園藝界的巴塞爾藝術展會。

英女皇及王室每年必到切爾西花展賞花。（相片：Getty Images）

花展擁有不少知名捧場客，其中最勁必然要數英國王室，英女皇每年只要在英國都必然來此遊覽，去年花展更邀得凱特王妃設計其中一個名為「回歸自然」的園林。

（相片：RHS官網）

以下是不可錯過的3大花園：

1. Show Gardens

Yeo Valley Organic Garden。（相片：RHS官網）

這個花園歷史悠久，設計師巧用新點子，將園藝與建築美學給合，帶來無窮樂趣。其中的Yeo Valley Organic Garden，當中模擬了林地、溪流、濕地等，展示了英國的生物多樣性，趣味橫生。

2. Artisan Gardens

石原和幸將會與著名建築師隈研吾合作在生產這個禪花園住宅。（相片：RHS官網）

這個花園最叫人驚艷，其中由日本園藝設計師石原和幸打造的禪花園（Zen Garden），簡約中帶精緻。疊石庭園的黑色花崗岩條紋營造出樹葉和垂直格子之間的和諧感，假山與流水亦相配得宜。石原和幸將會與著名建築師隈研吾合作在生產這個花園住宅，在花展中可先睹為快。

3. Urban Gardens

傳統中國茶室及園景。（相片：RHS官網）

這是今年新設的花園類別，概念是將世界各地的景觀轉變為花園，譬如傳統中國茶室及園景、聖經詩篇23場景等，把歷史景觀與花卉結合，叫人目不暇及。

可參考去年花展的影片：

The RHS Chelsea Flower Show 2020

日期：5月18日至23日
費用：觀看需先成為RHS會員，個人年費為48.75英磅／約460港元起。

記者：陸明敏

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