【慘戴綠帽】雙胞胎兒樣貌完全不同　驗DNA證其中一個非親生揭綠帽真相

▲ 內地一名爸爸發現雙胞胎兒子完全不相像，其中一人更不似自己，惹起猜疑。

雙胞胎未必似樣，更有可能同母異父！內地一對父母喜獲雙胞胎兒子，但爸爸愈看愈覺不對勁，兩人樣子不但有別，其中一個更完全不似自己，心起猜疑下帶兒子去驗DNA，驚揭其中一個不是親生，雙胞兄弟竟有兩個爸爸，慘遭太太派綠帽……

據內地《海峽導報》報道，來自福建省廈門市的爸爸小龍（化名）是愛妻號，自與愛妻誕下雙胞胎兒子後，他每天努力做好爸爸角色照顧妻兒，惟一令他疑惑的是，一對孖仔毫不相像，其中一個更不似自己，無論眼耳口鼻都無半點相似。

其中一個眼耳口鼻全不似爸爸

不過，他從沒想過自己不是生父，只因要為兒子辦理戶籍，需提交一份親子鑑定，才於去年帶兒子去驗DNA。報告結果出爐後，證實雙胞胎兒子只有一個是小龍親生，另一個不是，令小龍感到晴天霹靂。

他手持報告怒找妻子理論，起初妻子堅稱自己專一，更懷疑丈夫在報告中做手腳。不過，經醫生解釋後，妻子雖覺得難以置信，但終於承認出軌，自己曾和其他男人發生「一夜情」。小龍雖然心有不甘，但仍願意照顧孩子。

同母異父雙胞胎難過中六合彩

兒子是一對罕有的同母異父雙胞胎，醫學專家解釋，發生機率只有百萬分之一，難過中六合彩。

一般女性是一個月排出一個卵子， 但也有個別女性一個月排出兩個卵子，如在排卵期間排出兩個卵子，而同時又跟不同男子發生性關係，那受精卵就有可能來自兩名男性，形成同母異父雙胞胎。

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責任編輯︰王明芳