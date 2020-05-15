【為港爭光】2020年亞洲50佳酒吧香港奪8席　中環兩酒吧The Old Man及Coa摘亞軍季軍殊榮【內附排名連結】

▲ 2020年亞洲50佳酒吧剛剛公布，香港酒吧佔了8席，其中位於中環The Old Man奪得亞軍，其環境充滿型格，甚受中環上班族歡迎。(官方圖片)

2020年亞洲50佳酒吧(Asia's 50 Best Bars)名單剛公布，在排行榜首三名中，香港酒吧佔據了兩席，分別是第2名的The Old Man和第3名的Coa，可說是為港增光。

該排行榜由亞洲50佳酒吧學會(Asia's 50 Best Bars Academy)成員投票選出，這團體由超過230個亞洲酒吧業內人士組成。

▲ 剛公布的2020年亞洲50佳酒吧，共有9間香港酒吧入圍。(官方圖片)

今年榮獲第2名的The Old Man位處中環，雖要作風低調，但很受中環上班一族的歡迎。酒吧以著名美國小說家海明威為主題，雖然世界各地有些酒吧都有以這位人物作主題，但在香港可說是第一間。

▲ 2020年亞洲50佳酒吧(Asia's 50 Best Bars)榮獲亞軍的香港酒吧The Old Man，雞尾酒賣相十分精緻。(官方圖片)

由於海明威很喜歡飲酒，尤其是雞尾酒，故此不少酒吧內一些雞尾酒，都以明威的經典作品而命名， 如The Snows of Kilimanjaro，就以棉花糖杜松子酒做主角，味道醇香。

▲ 奪得季軍的Coa，酒吧燈光夠情調，環境滿墨西哥氣息。(官方圖片)

至於第3名的Coa，同樣在中環區，由酒吧主理人JayKhan於2018年開設，他經常獲選為香港最佳調酒師之一，在行內十分有名。Coa是他的首間店，以創意手工雞尾酒見稱。

由於 Jay Khan 曾在墨西哥不同地區生活，因而創作出不少充滿當地特色的雞尾酒，還有酒吧多款從墨西哥直送的Mezcal。

▲ Coa以創意手工雞尾酒見稱，甚具特色。(官方圖片)

酒吧四周的氣氛也充滿強烈的墨西哥氣息，牆上掛有龍舌蘭草的種植分布圖，當然酒吧也會有龍舌蘭酒供應，酒迷必定喜歡。

今年香港共有8家酒吧入榜，除了The Old Man、Coa外，還有Quinary（第16名）、The Wise King（第18名）、8½ Otto e Mezzo Bombana（第28名）、Caprice Bar（第34名）、The Pontiac（第35名）和Lobster Bar & Grill（第44名）。

以下是2020年亞洲50佳酒吧(Asia's 50 Best Bars)完整入榜酒吧的名單

記者：招美寶