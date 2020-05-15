持刀闖賓館劫內地漢204萬　4港男認搶罪囚4年半

▲ 涉案4人今（15日）於區域法院承認搶劫罪。（資料圖片）

4名年齡介乎26至31歲的男子於去年2月，闖入旺角亞皆老街一間賓館，手持牛肉刀劫去1名內地男子現金204萬元，警方其後透過閉路電視追蹤，在油麻地貨物裝卸區拘捕4人。涉案4人今（15日）於區域法院承認搶劫罪，法官判刑時指，4人行劫過程短促，犯案時有明確目標，屬有預謀犯案，最終判處各人監禁4年半。



4名被告賴嘉偉（29歲）、張浩倫（26歲）、黃綽雄（31歲）及黃杰（29歲），承認1項搶劫罪。



案情指，事主楊普升於2019年2月13日，在旺角亞皆老街先施大廈內的中由賓館租用了1間房，以經營匯款生意。同月16日，4名被告手持牛肉刀闖入事主房間，戴太陽眼鏡及手持黑色袋的賴用刀指向事主，以普通話喝道「別動！錢！」，然後拿走房間床上約204萬現金，放進黑色袋及經樓梯間逃去。警方接報後，透過閉路電視追蹤匪徒，同日在油麻地公眾貨物裝卸區先後拘捕4人。



辯方求情指，4名被告坦誠認罪，雖然在案用攜有武器，但卻未有用作傷害事主，而涉案的款項已全數尋回。第3被告的代表律師又指，被告因為母親受骨刺病情困擾，被告無力負擔醫療費用，才挺而走險。



法官判刑時指，4名被告持牛肉刀犯案，行劫過程短促，4人犯案時有明確目標，顯然有經過一定策劃及有所預謀，加上4人闖入賓館犯案，屬入侵私人住所，以上皆為加刑因素。最終判處各人監禁4年半。

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記者：王仁昌