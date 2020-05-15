貝索斯2026年成為全球首個萬億富豪？Twitter掀起熱議！

▲ 周三（13日）貝索斯的財富突然登上Twitter的熱門搜尋，網民紛紛猜測到底這位世界首富，會否晉身成為萬億富豪。

香港地搵食艱難，新冠肺炎沖擊環球經濟下，生活難上加難。不少返坐辦公室的打工仔，在公司裁員後亦是換裝做「步兵」，轉行送外賣謀出路。不過，也有人在疫情下身家水漲船高，電商巨擘亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）便是其中一個例子，近日更惹來全球網民猜測其身家到底有幾多。

商業咨詢平台Comparisun早前分析了紐約證券交易所估值最高的公司市值，以及《福布斯》前25位富豪的資產。該公司表示，貝索斯過去5年的財富，每年錄得平均34%增長，若按目前速度持續下去，2026年凈資產可能會達到1萬億美元。結果周三（13日）貝索斯的財富便突然登上Twitter的熱門搜尋，網民紛紛猜測到底這位世界首富，會否晉身成為萬億富豪。

不過，網民反應大多負面，揶揄貝索斯是「吸血首富」，「貝索斯之所以成為世界上第一位萬億富豪，是因他利用資本主義下的剝削制度，要求人們為他服務」、「如果貝索斯繳付應納的稅金，給予每位員工健全的醫療保健、6星期有薪假期、產假，那我對其萬億富豪身分的厭惡程度或會減少」。

防疫措施不足 漠視員工安全捱轟

自疫情爆發以來，亞馬遜一直備受批評，被斥沒有確保員工獲得足夠的防護措施和用具，更有外媒踢爆，50多個位於美國的倉庫，均出現新冠肺炎感染病例，工會組織和官員相繼呼籲亞馬遜關閉倉庫。

針對以上醜聞，亞馬遜曾預計，截至6月份，該公司三個月營運利潤將為40億美元（約310億港元），在此「特殊時期」，貝索斯承諾將這筆款項全部用於對抗疫情，包括提高時薪、為員工增購個人防護裝備等。

為減少傳播及感染風險，疫情下人人在家隔離，帶動電商需求，推動亞馬遜的股價持續飆升，成為贏家之一。今年以來，亞馬遜的股價已經上漲超過28%。根據《福布斯》計算，數據截至3月18日，今年56歲的貝索斯，其凈資產估值超過1172億美元（約9090億港元），單計今年已進帳283億美元（約2190億港元）；第2名的比爾蓋茨（Bill Gates）淨資產則為995億美元（約7710億港元）。

責任編輯：姚慧儀