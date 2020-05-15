【佳偶天成】梁詠琪新歌講共組幸福家庭　準新郎潘燦良仗義做MV男主角

▲ 梁詠琪邀準新郎潘燦良拍MV。（圖片：環球）

梁詠琪（Gigi）以「說書人」為大碟概念，推出第三部曲《100層樓的家》，敍述兩口子組織家庭，如何做到生活簡單滿足就是美的道理。Gigi邀來即將結婚的潘燦良做MV男主角，更是適當人選。

Gigi說：「收到這首歌時，令我想起一句經典歌詞『鹹魚白菜也好好味』這種舒服、溫暖的感覺。當兩人組織家庭，自然想安居樂業，住更高更大的屋，卻往往愈住愈離地，忘記了家的意義，呢首歌希望大家別忘初心，像歌詞中講『back to one back to one在一起 足夠好』，簡簡單單已是最好。」

▲ 新歌MV充滿舞台感。（圖片：環球）

Gigi為新歌MV絞盡腦汁，她說：「今次就採用舞台劇形式來演繹兩性關係中，由相處到生離死別的高低起跌。」

故請她來潘燦良做故事中的男主角，潘燦良將跟拍拖24年的蘇玉華入紙註冊結婚，今次參與GiGi的新歌MV拍攝，可說是最佳人選。

▲ 其中生離死別令Gigi感觸。（圖片：環球）

GiGi事前跟潘燦良抽空排戲，綵排時更被故事情節打動感觸落淚，她說︰「這歌其實好甜蜜溫馨，但導演劉偉恒在MV尾段加插『生離死別』一幕，化了老妝的我，見到坐在輪椅上的燦良同我揮手道別時，就令我想起，如果有一日，我要同最愛嘅人講再見，究竟我又準備好沒有？」

準新郎潘燦良獲GiGi和導演大派高帽，他謙稱自己只是「多事」：「其實好多謝GiGi邀請我拍MV，我們綵排時，只是隨便走一走位，GiGi的感情已經控制不住。」