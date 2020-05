【佳偶天成】梁詠琪新歌講共組幸福家庭　準新郎潘燦良仗義做MV男主角

▲ 梁詠琪邀準新郎潘燦良拍MV。(圖片:環球)

梁詠琪(Gigi)以「說書人」為大碟概念,推出第三部曲《100層樓的家》,敍述兩口子組織家庭,如何做到生活簡單滿足就是美的道理。Gigi邀來即將結婚的潘燦良做MV男主角,更是適當人選。

Gigi說:「收到這首歌時,令我想起一句經典歌詞『鹹魚白菜也好好味』這種舒服、溫暖的感覺。當兩人組織家庭,自然想安居樂業,住更高更大的屋,卻往往愈住愈離地,忘記了家的意義,呢首歌希望大家別忘初心,像歌詞中講『back to one back to one在一起 足夠好』,簡簡單單已是最好。」

▲ 新歌MV充滿舞台感。(圖片:環球)

Gigi為新歌MV絞盡腦汁,她說:「今次就採用舞台劇形式來演繹兩性關係中,由相處到生離死別的高低起跌。」

故請她來潘燦良做故事中的男主角,潘燦良將跟拍拖24年的蘇玉華入紙註冊結婚,今次參與GiGi的新歌MV拍攝,可說是最佳人選。

▲ 其中生離死別令Gigi感觸。(圖片:環球)

GiGi事前跟潘燦良抽空排戲,綵排時更被故事情節打動感觸落淚,她說︰「這歌其實好甜蜜溫馨,但導演劉偉恒在MV尾段加插『生離死別』一幕,化了老妝的我,見到坐在輪椅上的燦良同我揮手道別時,就令我想起,如果有一日,我要同最愛嘅人講再見,究竟我又準備好沒有?」

準新郎潘燦良獲GiGi和導演大派高帽,他謙稱自己只是「多事」:「其實好多謝GiGi邀請我拍MV,我們綵排時,只是隨便走一走位,GiGi的感情已經控制不住。」