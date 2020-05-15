【網購攻略】日本樂天國際市場突告於6月1日結束 網購日本直送貨品有何途徑?
新冠肺炎疫情期間，市民被迫居家避疫，哈日族想買日本貨唯有靠網購。但向來人氣高企的購物網樂天市場（Rakuten），日前突然宣布將於6月1日起終止經營10年的Rakuten Global Market國際市場網站，換言之港人要買日本直送貨品，又要另覓途徑。
在農曆新年期間，香港新冠肺炎疫症爆發，港人急忙撲口罩，其中一個方法就是在日本樂天國際市場網站購買。但樂天日前在官方網站就宣布即將會終止Rakuten Global Market服務，但其餘有獨立分支市場的地區如台灣、美國、法國及德國就不受影響。
樂天未有交待終止國際市場網站的原因，只稱會將業務發展重點轉移台灣、中國大陸、其他市場平台及旗艦店。網站公布最後截單日期為6月1起下午2時，最後付款期為6月11日上午10時，而商店最後發貨期為6月15日，全部以日本時間計算。
變相即是由6月起，港人在樂天網購物又會增添難度。但樂天同時有提供方法讓港人繼續經官方渠道購買它們的貨品，包括透過日本樂天網www.rakuten.co.jp 及樂天官方集運服務Rakuten Global Express轉運香港。
但其實樂天官方的Rakuten Global Express集運服務亦未必最划算，坊間有不少海外集運服務性價比亦相當高，如港人熟悉的4PX、Dimbuy、Buyandship及BUYUP等，最重要留意清楚運費、送貨方式、自取點開放時間及轉運時間等，再按需要選擇。
記者︰黃依情