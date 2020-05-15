【新冠肺炎】許樹昌：疫苗面世前仍會現零星個零案　市民要面對現實

▲ 許樹昌指，在新冠肺炎疫苗面世前，本港仍會現零星個零案，籲市民要面對現實。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，本港近日再現本地感染個案。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，由於疫苗仍未面世，隨不斷有海外港人回港，本港在未來的日子裡，間中或會出現零星確診個案，因此不能堅持採用28天無本地個案的指標。他又認為，港人要面對現實，只要將來沒有導致社區大爆發，以及並無太多不明來歷個案便應「收貨」。

許樹昌在一個電台節目中解釋，28天是一個傳播鏈的斷絕期，但病毒仍會不斷隨外地回港的人士帶入境，因此當疫苗未面世前，本港仍然會出現零星個案。對於昨日（14日）確診的梨木樹邨63歲男子，曾在荃灣擺檔維修鐘錶，因患者咳出的飛沫會污染物品，許樹昌建議曾光顧的市民，宜進行病毒檢測。

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記者：陳曉瑩