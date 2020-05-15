  • 30°C
香港時間 : 2020515日 (週五) 12:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【香港第3間分店】「驚安的殿堂」進駐銅鑼灣　4層4.8萬呎舖位料7月開幕

精明消費 12:29 2020/05/15

分享：

熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

「驚安的殿堂」將於7月進駐銅鑼灣，開設香港第3間分店。

繼尖沙咀及荃灣後，消息指，日本超市驚安的殿堂，洽租銅鑼灣珠城大廈4層約4.8萬呎舖位，選址鄰近皇室堡，料24小時營業，暫定7月開幕！

消息指，驚安的殿堂第3間分店將於7月開幕。該集團近期積極洽租銅鑼灣珠城大廈2至5樓共租用4層，店面合共4.8萬呎。

據了解，珠城大廈位於銅鑼灣百德新街名店坊對面，亦鄰近崇光百貨。該廈基座為商舖，而涉及多層商舖，除了地下有升降機外，亦有扶手電梯通往各層，每層樓面面積大，適合作超級市場及百貨。業界人士於去年11月時曾估計，月租料涉約100萬元，呎租約21元，以大樓面計呎租不算貴。

日本驚安的殿堂成為港人遊日熱門地，售賣貨品除有傳統超市的食物、日用品，亦提供特色美食，更有百貨公司元素如售賣藥粧、家電及玩具等。驚安的殿堂先租用尖沙咀美麗華酒店地庫，店鋪佔地2.3萬呎，主要分為9個區域，售賣藥妝和熟食等日本主題商品，最吸引不少得日本直送的蔬果和人氣藥妝。今年7月開幕，獲大批市民前往朝聖。

其後，驚安的殿堂進駐荃灣西站大型商場海之戀商場OP Mall，店舖面積達5萬呎，將於12月開幕。若最終落實租用銅鑼灣珠城大廈，品牌在港九新界均有一間分店。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳珈希

銅鑼灣 超市 日本 皇室堡 Windsor House

最高瀏覽

【花樣少年】郭富城出道靚仔照再被瘋傳　城城自揭當年台灣走紅之謎【多圖】
18:23 2020/05/14
【花樣少年】郭富城出道靚仔照再被瘋傳　城城自揭當年台灣走紅之謎【多圖】
【口罩供應】OK便利店下午2時開售BFE達98%口罩　一文睇清20間指定分店【內附地址】
12:47 2020/05/13
【口罩供應】OK便利店下午2時開售BFE達98%口罩　一文睇清20間指定分店【內附地址】
【消委會】消委會測試17款膠鑊鏟　推介4款平靚正膠鑊鏟
10:47 2020/05/14
【消委會】消委會測試17款膠鑊鏟　推介4款平靚正膠鑊鏟