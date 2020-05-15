【香港第3間分店】「驚安的殿堂」進駐銅鑼灣　4層4.8萬呎舖位料7月開幕

▲ 「驚安的殿堂」將於7月進駐銅鑼灣，開設香港第3間分店。

繼尖沙咀及荃灣後，消息指，日本超市驚安的殿堂，洽租銅鑼灣珠城大廈4層約4.8萬呎舖位，選址鄰近皇室堡，料24小時營業，暫定7月開幕！

消息指，驚安的殿堂第3間分店將於7月開幕。該集團近期積極洽租銅鑼灣珠城大廈2至5樓共租用4層，店面合共4.8萬呎。

據了解，珠城大廈位於銅鑼灣百德新街名店坊對面，亦鄰近崇光百貨。該廈基座為商舖，而涉及多層商舖，除了地下有升降機外，亦有扶手電梯通往各層，每層樓面面積大，適合作超級市場及百貨。業界人士於去年11月時曾估計，月租料涉約100萬元，呎租約21元，以大樓面計呎租不算貴。

日本驚安的殿堂成為港人遊日熱門地，售賣貨品除有傳統超市的食物、日用品，亦提供特色美食，更有百貨公司元素如售賣藥粧、家電及玩具等。驚安的殿堂先租用尖沙咀美麗華酒店地庫，店鋪佔地2.3萬呎，主要分為9個區域，售賣藥妝和熟食等日本主題商品，最吸引不少得日本直送的蔬果和人氣藥妝。今年7月開幕，獲大批市民前往朝聖。

其後，驚安的殿堂進駐荃灣西站大型商場海之戀商場OP Mall，店舖面積達5萬呎，將於12月開幕。若最終落實租用銅鑼灣珠城大廈，品牌在港九新界均有一間分店。

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責任編輯：陳珈希