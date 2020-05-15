【韓國升學】應智越詳解韓國升學需知　細貓：讀音樂1年學費約6至7萬港元

▲ 細貓分享韓國升學tips。

因ViuTV《Good Night Show全民造星》而令觀眾認識的細貓（本名應智越）是第一屆DSE的考生，由於細貓成績未如理想不能直升本地大學，他輾轉入讀韓國慶熙大學「後現代音樂系」。後來，細貓因為參加《偶像練習生》和《全民造星》而選擇延期畢業，到2019年畢業後正式回流進軍香港樂壇。

DSE後，細貓選擇到內地傳統音樂學院升學，可惜課程與自己想像的有所出入：「在內地1年，他們需要選擇一中一西的樂器，所以那年不斷彈古爭和鋼琴。」

後來細貓請教大學教授現代編曲方面的問題，教授卻表示只懂傳統音樂。而當時細貓有朋友在韓國讀書，碰上韓國的「江南style」風靡全球，令細貓決定轉到韓國唸書。

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▲ 細貓大學畢業後回流香港發展。

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到韓國讀書前韓語水平為「零」

但原來到韓國讀書前，細貓不懂韓語：「建議有興趣到韓國讀書的同學可以先學會韓文，再鑑定韓語水平，然後用DSE成績報考韓國的大學。」

至於不懂韓文的學生，大學會安排1年的語言課程，當通過評測才可入讀大學：「第1年在大學開辦的語言學院學韓文，當時花了很多心機，下足功夫的話，1年是一定學識韓文。當時我每天溫習，很怕因為語言進不了大學。不過也有人剛到韓國會被新鮮感吸引常去旅行，影響學業。」

▲ 《努力的孩子》為細貓的原創歌曲。（取自細貓IG）

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藝術課程學費相對較貴

細貓就讀的韓國慶熙大學為私立大學，加上後現代音樂系需要較多的設備，所以費相對較貴：「以我修音樂系為例，有樂器需要定期調音，這些學費是另計。所以文、理、商科的話，與香港差不多，一般文、理、商的1年學費大約4萬，而我讀音樂一年是6至7萬港元左右。」

同時細貓提議，選讀音樂定要先有基本底子：「我自己練classic鋼琴到5級，之後都有練習，我認為對音樂的感知很重要，樂理上的知識也需要，因為韓國人小時候學音樂不是以古典樂為主，他們較偏向爵士樂，所以他們玩的音樂更接近流行音樂。」

細貓在韓國4年的學分是180分，當中有135分是音樂系的科目，45分是可以自由選擇，其中一項細貓選了滑水：「我曾經在漢江滑水，我喝過漢江水，也算是半個韓國人。不過後來韓國人告訴我其實漢江水很污糟。」

▲ 細貓曾在《全民造星》公開自己在韓國的生活。（ViuTV截圖）

韓國特有「租屋投資」方案

至於住宿方面，細貓初到韓國的第1年住在宿舍，後來自行租屋：「韓國的房子通常3、4層高，租客通常租其中一層，當中包括廚房、廁所，1個月大約3千港元。但我因為參加17年《偶像練習生》和18年《全民造星》，導致錯過租屋黃金期，所以要挨貴租，大約5千港元。」

韓國租屋需要有保證金，大約3萬左右，但完約時房東會歸還：「當房子受到破壞會用那筆錢維修，正常情況下是不會扣的。」

然而，家境富裕的學生可考慮「租屋投資」的方案：「如果是較有錢的學生在韓國租屋，可以1年用1百萬租1個單位，讓房東可以用1百萬作穩陣的投資，對方1年後便把本金歸還。」

▲ 細貓2019年畢業。（取自細貓IG）

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韓國文化長幼有序

韓國的文化非常著重尊卑，在香港學生可以和老師像朋友般相處，但細貓形容韓國年紀大的人會自覺有種優越感：「在香港，女士的年齡是秘密，但韓國第一句便問年齡，我比你年長便可指點你。」

對此，細貓起初非常不適應，他會告訴師弟妹，自己是外國人不介意尊卑，但細貓會對所有韓國人都用敬語：「當我懶吧，我對師弟妹也用敬語，令他們很不習慣，他們太拘謹，我甚至會要他們不準對我用敬語。」

▲ 細貓在韓國對所有人都會用敬語。（陳智良 攝）

韓國物價與香港接近

在衣食住行方面，細貓表示韓國的物價與香港非常相近：「韓國人很喜歡應酬，一出去又是一筆洗費。普通炸醬麵和香港茶餐廳價錢一樣，大約40、50元一個餐，但一吃炸雞那些，每餐一定超過100元，所以會自己兼職幫補開支。」

▲ 細貓靠兼職幫補娛樂洗費。（陳智良 攝）

人在外地人生路不熟，細貓認為應酬是少不免的，認識更加多朋友互相幫助，這樣很重要。細貓在參加《全民造星》時曾提及自己的家庭狀況：「我是學生，而且在單親家庭中長大，媽媽照顧了我和哥哥很久，所以我覺得不斷花家人的錢不太好。」

因此細貓更會用空閒時間到便利店打工幫補開支：「在韓國便利店打工，而當時最低工資約40港元，如果有一定韓文基礎的話，加上香港人能說廣東話、普通話和英語，其實很容易找到兼職。」

練習生訓練時間長

細貓所就讀的表演學系常有公司到學校尋找新面孔，也定期舉行面試，培訓合適人選成偶像出道：「我那時是排對面試的，會看到很多人一起面試。不過我都是誤打誤撞，自己有玩音樂和跳舞，以嘗試的心態面試。」

▲ 細貓曾經濟韓國練習生生活。（取自細貓IG）

成為練習生後，最令細貓難忘的睡眠時間少得可憐：「真的每天睡很少，到你會質疑人類可以睡這麼少的程度，每天只能睡3、4個小時，當時真的會和其他練習生朋友開玩笑：『我們甚麼時候會猝死？』」

細貓公開練習生的訓練時間表：「大學課程通常是9點到下午3點，之後便要到練習室訓練。放假的話，7點開始準備，9點先做gym，之後吃飯，12點是自己練舞，2點到4點是跳舞堂，之後轉場唱歌練習，7點吃完飯再上唱歌音樂堂，到9點再練習跳舞老師給的功課，11點過後才開始是自己的時間，不過我還有兼職，所以每天可能只睡2、3個小時。」

▲ 細貓在韓國生活6年。（取自細貓IG）

也是韓國練習生刻苦的體驗，成為細貓紮實的根基，在參加《全民造星》時已經找到屬於自己的風格，今年細貓更以獨立唱跳歌手身份打入香港樂壇，成為亮眼的新星。

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場地：Eiffel - lounge and entertainment

妝髮：Carrie @ petite cherie makeup artistry

記者：鄭嘉瑤