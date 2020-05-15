【好學不倦】疫情下停課每天陪爸媽街市開檔　7歲女檔攤下讀書盼以知識脫貧

▲ 內地一名7歲女童陪爸媽到街市開檔，在檔攤下的小小空間讀書，她盼望以知識改變命運。

香港大部分小朋友都很幸福，能在舒適的環境下學習，可是世上卻有不少小朋友即使在惡劣環境下，依然努力學習。由於疫情下停課，內地一名7歲女童陪爸媽到街市開檔，在檔攤下的小小空間讀書，她盼望以知識改變命運，將來做醫生救人。

綜合內地傳媒報道，7歲的柯恩雅是湖北五峰漁洋關鎮的小一學生，她的父母則在街市賣鹵菜。在停課期間，她這一個多月來每天都跟著爸媽開檔，爸媽在檔面忙著做生意，檔攤下就是她的小小世界。

用紙皮箱搭建讀書間

父母為女兒在檔攤下搭建了小小讀書間，用紙皮箱撐起木板作枱，再加上兩盞小燈。柯恩雅就坐在紙皮上加個坐墊，在檔攤下讀書、上網課。別人看來這裡既擠迫又昏暗，連伸起頭的空間也沒有，她的媽媽趙瑋瑋對於沒為女兒提供良好的學習環境，感到非常愧疚。不過，小女孩卻很滿意，

我在這裡陪著爸媽很好。

媽媽為了女兒能好好上網課，也做了不少準備。除了為女兒改造了這個小小空間外，又找來了手提電腦，還趁著空檔時間為女兒檢查作業。

【孝子報恩】孤兒獲窮夫婦領養供書教學 長大後買地建3層豪宅報恩

化身小店員協助父母

柯恩雅希望努力讀書，長大後成為一位醫生為有需要的病患治病。懂事的她有時會做爸媽的助手，化身小店員送貨，看到父母累了，會為他們按摩背部。

她在檔攤下學習的照片在網絡上瘋傳，亦引來媒體報道。有善心人希望捐款給他們一家，但遭他們婉拒。他們認為能應付生活，不需要捐款，只是苦惱媒體來採訪，打擾了女兒的學習。

此外，柯恩雅的努力學習獲得老師的肯定，成績、書寫及背誦能力都有進步，老師高興地看到她的成長。

更多正能量的親子故事，即睇︰

【人窮志不窮】窮苦學生買不起書簿上課 撿香蕉葉寫筆記從不自卑努力讀書

【現代版鑿壁偷光】家貧無力負擔電費趴街燈下苦讀 秘魯12歲男童：夢想當警察養家

【人窮志不窮】兩母女窮到食一碗飯 女兒考上大學感謝單親媽

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰駱秀玲