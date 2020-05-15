「向註冊體育教練提供一次性補助金計劃」今起申請　可獲一次性7,500元補助

▲ 「向註冊體育教練提供一次性補助金計劃」，今日開始接受申請，每名合資格的註冊體育教練可獲一次性7,500元補助。（資料圖片）

康樂及文化事務署（康文署）發言人今日（15日）表示，政府將於第二輪防疫抗疫基金下推出「向註冊體育教練提供一次性補助金計劃」，今日開始接受申請，每名合資格的註冊體育教練可獲一次性7,500元補助。

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發言人指，2019冠狀病毒病疫情和政府推行的減少社交接觸措施令體育敎學及訓練受嚴重影響，補助金計劃旨在為合資格註冊體育教練提供即時的財政紓困。

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在2019年4月1日至2020年3月31日有從事教練工作的體育總會或認可體育機構註冊教練均符合申請資格。合資格的註冊體育教練可向康文署轄下的體育資助辦事處遞交申請，截止申請日期為6月15日。體育資助辦事處在收到填妥的申請表格及相關文件後，將於約一個月後分批發放補助金。

申請表格及指引可從康文署網頁下載，或於康文署18區分區辦事處索取。如欲查詢詳情，請致電26017411聯絡體育資助辦事處。



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責任編輯：郭詩詩