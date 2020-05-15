【走過傷痛】賢妻被前夫淋硫酸嚴重毀容　女兒一句話撐過21次手術逃出鬼門關

▲ 越南一名女子被前夫拎硫酸致嚴重毀容，憑女兒一句話撐過21次手術。

夫妻之間相處，最重要是信任，失去信任便容易出現猜疑。越南一名女子經常被丈夫懷疑出軌，飽受家暴之苦，為了女兒決定離婚，沒想到丈夫得知後怒火中燒，在女兒眼前將整瓶硫酸淋落妻子的臉上，後來被送往醫院的深切治療部。她多次在鬼門關徘徊，幸好懂事的女兒說出一句話，鼓勵她撐過21次手術，恢復原來的美貌。

綜合外媒報道，越南女子Huyen是一名英文老師，與丈夫結婚多年，但由於丈夫Thong經常懷疑Huyen出軌，稍有不滿意便對她拳打腳踢，她為了保持一個完整的家庭，努力忍著痛苦。但虐打愈加嚴重，最終Huyen還是忍無可忍，向父親致電，哭訴自己經常受丈夫家暴，父親十分驚訝，協助母女倆搬走，決定與Thong離婚。

全身大面積嚴重燒傷

然而，Thong知道Huyen提出離婚一事後，十分生氣，無視女兒的存在，拿著一瓶硫酸直接淋落Huyen的臉上，她痛得大聲慘叫，忍著痛楚著女兒不要靠近，隨後眼前一黑，暈倒在地上，不醒人事。Huyen在深切治療部留醫一個多月，她全身大面積嚴重燒傷，期間醫生曾多次吩咐家人準備後事。

逃過鬼門關 為女兒撐下去

受上天眷顧，Huyen最終醒來，可是每天要忍受無比的疼痛，整個人面目全非，沒有一天不哭泣。躺在病牀上的Huyen漸漸失去人生的目標，萌生自殺的念頭。後來，有一次她與女兒睡在同一張床上，女兒突然對她說，

媽媽，不管以前還是未來，你一定要一直愛著我，我也愛你。

女兒的這句話打消了她自殺的念頭，加上家人的鼓勵，她撐過21次手術，堅持連續7個月的復康訓練，每天不停學習張嘴、說話及伸腳等動作。即使撕裂般痛楚十分難受，她也咬緊牙根，服下止痛藥，繼續進行物理治療。

歷21次手術 勇敢面對人生

在過去的兩年時間中，Huyen冒死經歷顱骨及皮膚移植手術共21次，多次激光治療，長時間的物理治療，最終能夠回復當年的美貌。Huyen經歷燒傷後，樂觀與堅強面對人生，放下對前夫的痛恨，回到校園繼續教育工作。

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責任編輯︰王明芳