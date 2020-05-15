【疫市求生】53年歷史金記冰室旺區生意最勁跌9成　老闆徐汶緯堅決不裁員︰要守住這條綫

▲ 受疫情影響，金記冰室位於旅遊區的分店生意最差跌9成。

新冠肺炎下，各行各業也各出奇謀，希望能撑得過這關。有13間分店的金記冰室，至今已扎根香港53年，見證不少風浪。在2012年接手的老闆徐汶緯（Ray）同時亦是香港餐飲業界6大商會之一「稻苗學會」的主席，也親身見證了這場疫情如何打擊香港的飲食業。

金記的生意整體跌了近六、七成，算很厲害，當中以旅遊區如銅鑼灣、尖沙咀、旺角等最為嚴重，跌幅近九成。

▲ 金記冰室老闆徐汶緯相信疫情總會過去，生意必定會回來，對於任何困難也好，要以樂觀及正面的態度去面對。（黃建輝攝）

Ray承認這次新冠肺炎疫情甚至比沙士時厲害，疫情甚至有兩波爆發，第一階段在農曆初三左右發生，初三時生意仍穩定，怎料初四的生意突然斷崖式下跌，至今仍於低位徘徊。

「而第二階段則是4月初時，確診數字急劇上升，加上餐飲新法例影響下，食肆也各出奇招避免結業，有暫停營業、只做午市或晚市、只開閒日或周末，種種生存模式也有。」而身為稻苗學會主席的Ray，也切身處地感受到同行的苦況。

預計近3千食肆結業

「按2003年數字來看，當年飲食業有1.1萬個牌照，經歷沙士一劫後，在2004年第一季再回望，飲食牌照就減少至9千多個，即約有10%店舖結業。按現時本港有2.8萬個牌照計算，如估計同樣倒退10%的話，即會有約2,800間食肆結業。」

▲ 限聚令推出後，餐廳內加設了間隔板及透明膠簾等，減低感染風險。（黃建輝攝）

稻苗學會是香港餐飲界其中一個商會，於2003年成立，約600名會員有來自中、西、法、日等連鎖餐廳或小店，幾乎佔本地飲食業的三分之一。

Ray亦指，這次疫情中受影響較多的，可能是專門做婚宴的機構及酒樓等，但學會有積極為業界發聲及爭取，如派發4.2萬個口罩，為會員採購探熱槍、搓手液及間隔板，希望業界能捱得過這關。

他指︰「在各項餐飲業防疫政策推出時，的確是有點混亂，但經歷兩、三天後，大家開始熟習法例，秩序又回來了。自疫情爆發後自己相對留意多了相關消息，早、午、晚新聞，以及下午衞生署記招也追看，緊貼疫情進展及留意有否新法例推出，壓力自不然會有。」

暫擱置開分店

在疫境之下，有13間分店的金記冰室也要變陣應對，Ray說原本6月打算開新分店，只欠裝修一步，但無奈計劃要暫時擱置，再視乎情況而定。

▲ 招牌鮮豬膶麵（$38）︰由舊舖一直保留下來的鮮豬膶麵，沒有豬膻味，入口爽脆。（黃建輝攝）

限聚令期間餐廳推出多項外賣優惠措施，希望能與香港市民同舟共濟，度過難關，亦因應法例加設間隔板及透明膠簾等，減低社交接觸，讓客人食得更安心，同時維持生意。

但他笑言，就算外賣生意增加，在外送公司的佣金及優惠兩項支出下，實際所賺的並不多，自己甚至要貼錢救市。

「每月要想辦法出糧及交租，我相信整個業界也要這樣做，當得就當、借得就借去撑住盤生意。」他亦慶幸有部分業主願意減租，但就要逐月再商討。

▲ 海南雞套餐（$78）︰無骨海南雞配上油飯及老火湯，雞肉嫩滑啖啖肉，油飯香濃惹味。（黃建輝攝）

縱然市道艱難，但Ray亦堅拒減薪及裁員。

我明白到每個僱員背後也有家庭，可能是經濟支柱，如現時失業或減薪，會令到他們大受影響。所以我能夠做到幾多就幾多，起碼大部分員工能維持生活，又有份工作。這是首要目標，要守住這條綫。

而自放寬8人一枱及母親節後，Ray指市況明顯有好轉，比低位上升20%左右，訂座率亦爆滿，是個好開始。

▲ 金記冰室前身是筲箕灣一間大排檔，第一代老闆陳伯於1967年正式將金記搬入舖。（黃建輝攝）

半世紀歷史金記冰室

第一代的金記冰室創辦於1967年，老闆陳伯在2012年時因加租而被迫結業，後得熟客仔Ray做白武士救回冰室。Ray認為冰室是港人回憶，希望能延續這份快將消失的味道。他接手金記後，就轉移陣地至西營盤。

至今金記冰室開設了13間分店，雖然裝潢愈趨摩登，但舊舖留得住的，Ray也盡力保留，包括陪伴金記走過40多年的招牌常餐及茶餐等，保留這份屬於港人的懷舊風味。

金記冰室

地址：觀塘觀塘道418號創紀之城五期apm6樓L6-1a及2號舖

電話：2568 8198

營業時間：8am-凌晨12am

記者：黃依情