證監會入稟指控黃宜弘梁鳳儀　高院申修改傳票內容獲批

▲ 案件今(15日)於高等法院提訊。（資料圖片）

證監會於去年10月入稟高等法院，指控星美文化 （02366） 前身「勤+緣」創辦人梁鳳儀及其丈夫、前立法會議員黃宜弘涉嫌捏造虛構交易，挪用集團的資產。案件今（15日）於高等法院提訊，證監會一方申請修改傳票內容獲批。

原告證監會；答辯人為梁鳳儀、黃宜弘及SMI Culture & Travel Group Holdings Limited 星美文化旅遊集團控股有限公司前稱勤+緣媒體服務有限公司。案件今由聆案官處理修改傳票申請，雙方今分別律師代表應訊。原告一方表示擬修改傳票內容，基於梁及黃未有反對，聆案官批准申請，頒令14天內呈交修改內容。

證監會、梁鳳儀及黃宜弘今分別由代表律師到庭應訊，庭上未有透露修改細節，散庭後雙方律均表示不便透露詳情。

早前梁鳳儀及黃宜弘曾發出聲明，稱完全不同意有關民事指控，強調民事訴訟已於去年10月已進入司法程序，過去6個多月，他們的律師團隊全力抗辯，深信案件會獲得公平處理。

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記者：林育慧