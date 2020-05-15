【新冠肺炎】教資會撥2.5億元資助逾25個新冠肺炎及其他新型傳染病相關研究項目

▲ 大學教育資助委員會額外撥款2.5億元資助新冠肺炎及其他新型傳染病相關研究項目。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎肆虐全球，大學教育資助委員會（教資會）及研究資助局（研資局）已分別額外撥出1.5億元及1億元，透過協作研究金及主題研究計劃資助教資會資助界別進行與新冠肺炎及其他新型傳染病相關的集體研究項目。研資局已邀請各教資會資助大學提出申請，截止日期為今年7月17日。

教資會主席唐家成表示，所有與新型傳染病相關的研究項目，不論範疇或學科，均可申請是次一筆過額外撥款，與2新冠肺炎 相關、以及可盡早完成的研究項目，更將獲優先考慮，預計可分別資助25個中型及2至3個大型研究項目。

唐家成指，新冠肺炎肆虐全球，不單為包括香港在內的世界各地醫療體系帶來前所未有的挑戰，同時亦對教育、商業運作及社會民生各方面構成嚴重影響，回顧過去數十年，不同的新型傳染病也為人類帶來種種威脅，教資會希望透過額外的一筆過撥款，支持教資會資助大學開展與新冠肺炎及新型傳染病相關的研究項目，特別是那些能找出及或應對疫情對健康、社會、經濟或環境方面影響的研究項目。



申請詳情載於研資局網頁；至於2021/22年度主題研究計劃將於今年7至8月開始接受申請，詳情稍後會上載至研資局網頁。

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記者：陳曉瑩