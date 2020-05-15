【海外升學】留學英國隨心所欲修讀生態攝影　90後女生實踐紀錄片製作人夢想

▲ 為港台《大自然大不同》拍攝的黃遂心，慶幸父母支持她成為追夢，在香港當生態攝影師兼紀錄片製作人，希望透過相片及影片令大眾愛護大自然。

港台全新生態紀錄片《大自然大不同》標榜香港製作，其中兩集的製作人黃遂心（Daphne），更是曾在英國大學主修海洋與自然歷史攝影（Marine and Natural History Photography）受過專業訓練的90後香港女生。

23歲的黃遂心坦言生態紀錄片製作人一直是她嚮往的職業，到底她是如何迷上生態攝影，又怎樣逐步實踐她的夢想？

▲ 黃遂心說拍生態紀錄片要吸引觀眾認識動物，重點之一是要拍得有趣、有故事性。（陳國峰攝）

「我記小時候見到蜜蜂是會驚的，牠發出的嗡嗡聲令我不安。」現職生態攝影師兼紀錄片製作人的黃遂心，是港台生態紀錄片《大自然大不同》首集「蜂情萬種」及第3集「獼猴國度」的製作人，包辦該集的攝影、收音、編導及剪片工作。

長大後的Daphne，早已克服了對蜂類的畏懼。她自選以蜂類為題材的一集，由拍攝及完成製作用了幾近半年，當中包羅了各式各樣有關蜂類的有趣故事。縱使曾面對較兇猛的黃腳胡蜂，拍攝時她也泰然自若。

▲ 黃遂心憑2017年的30分鐘紀錄片《Let It Bee︰Keeper of British Black Bees》入圍6個影展。（被訪者提供）

「最重要是每次拍攝前做足資料搜集，明白不同物種的行為特性。胡蜂屬於較敏感、容易作出攻擊的一類，但通常為了自衛才會叮人，只要不太接近其蜂巢，便不會有問題。也因此，我選擇用長鏡去拍攝。」

自小愛看BBC紀錄片

一身健康膚色的Daphne經常背着約26磅的器材裝備攀山涉水，不畏日灑雨淋，有時一天花上8小時在野外等待，就是為了捕捉動物及昆蟲最神奇的一刻，而這種狂熱，原來來自小時候父母對她的薰陶。

「小時候，父母會帶我去行山、去濕地公園觀鳥、去大埔鳳園看蝴蝶，主要是想我親親大自然。在家，父母除了看新聞及BBC紀錄片這些比較有營養的節目外，其他電視節目都不看的。」Daphne指出父母培養了她對看動物的興趣，而她愛上生態攝影，則是由觀鳥、影雀開始。

至於Daphne的首部單鏡反光相機，她記得是中四下學期時主動請求父母買的。「父母知道我想買相機後，便給我一個條件，要我考試成績好才會買，所以我很用心讀書。」之後，她在香港讀完中五，便去英國升讀中六、中七，結果在英國的高級程度教育文憑考試（A-level）考獲優異成績。

▲ 黃遂心自言她迷上拍攝大自然生態的興趣，由觀鳥開始。（黃遂心攝）

收生着重面試表現

雖然從來都清楚自己的興趣所在，但她坦言當年面對大學選科如此重大的抉擇，也有點難以取捨。「我想過主修數學或工程，但最後都是決定讀生態攝影。很幸運，我父母開明，給我機會去追夢。」

▲ 黃遂心在蘇格蘭一個下雪天拍攝得森林中的赤鹿，畫面充滿詩意。（黃遂心攝）

Daphne最後入讀了在英國以藝術、設計等學系聞名的大學Falmouth University，它位於英國西南部的Cornwall，由倫敦乘火車要6小時車程。

為何選這間大學？她解釋︰「我在英國讀中學時，該大學的學生曾經來做分享，對方對這所大學及海洋與自然歷史攝影的學系評價很正面，而且又可以讓學生選修水底攝影，我覺得很吸引。」

她指出，這一科收生着重面試表現，之前有修讀生物和攝影會有優勢，但不是必須。「最重要是能交出一個portfolio顯示出我們對大自然的興趣， 適合做這一行。」

▲ 黃遂心2018年的《白海豚失樂園》在第52屆休斯敦國際電影節中獲獎。（被訪者提供）

作品屢入選影展

Daphne指出，其學系除了教攝影，也有生態教育，而這一部分是要做論文的，至於有關拍攝的科目，就沒有考試，只需要交功課。她大學二年級學習拍紀錄片時，首份功課是講述英國養蜂人用自然方式飼養英國黑蜂的半小時紀錄片《Let It Bee︰Keeper of British Black Bees》，而這份功課令她入圍奧地利Innsbruck Nature Film Festival電影節最佳年輕導演組別等多個國際影展。

至於她作為大學畢業功課所拍的《白海豚失樂園》也令她再度入圍此個奧地利影展，並榮獲第52屆休斯敦國際電影節︰海洋學/海洋生物環節的金獎。

對於在Cornwall讀大學的三年，她說整體也很滿意︰「海邊小鎮生物多樣性頗豐富。那裏香港學生比較少，但她覺得有機會跟來自不同國家的學生交流也是好事。」而在英國讀書期間，她也跟英國BBC監製學習的寶貴機會。

▲ 黃遂心表示香港的生物多樣性很高，其實很適合拍生態紀錄片。（陳國峰攝）

Daphne笑言該學系其實女生人數不少，但如她那樣對生態攝影充滿熱血的女生便不多。「畢業生也有不同出路，有人會運用所學從事商業攝影，也有人會做和保育有關的策展人。就是做生態紀錄片，也可以循做Researcher的途徑晉升至監製。不過，我就比較喜歡出戶外拍攝，所以希望一直拍下去。」

留港發展製作紀錄片

黃遂心談到當初港台監製邀她參與《大自然大不同》拍攝，坦言相當高興︰「因為大家以往只有看BBC、Discovery Channel等的大自然紀錄片，但香港的生物多樣性也很高，有很多不同生境，可惜香港沒有這些純講生態的節目，現在有機會嘗試拍攝，很難得。雖然資源有限，但始終沒有人做過，現在大家一齊在摸索中。」

▲ 即將於5月17日晚上播出的一集《大自然大不同》，由黃遂心拍攝，以獼猴為主角。（黃遂心攝）

Daphne近期更夥同兩位朋友齊組製作公司，希望闖出一片天。「希望我們拍的相及紀錄片可以令大家更加認識大自然，因為相比起外國，香港人和大自然是比較分割。雖然近期多了人行山，卻少有人看風景時也留意該區的生物，還常留下大堆垃圾破壞環境。我們希望提供教育途徑，令大家明白人類並不是高高在上的，大自然各生物互相倚存，若有動物絕種人類其實也會間接受害。」

《大自然大不同》紀錄片

播映日期及時間︰逢星期日晚上8時半至9時

播映頻道︰港台電視31

記者：胡慧雯