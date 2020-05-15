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【新冠肺炎】消息：新增至少一宗初步確診個案　非涉梨木樹邨感染群組

社會 14:36 2020/05/15

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

衞生防護中心下午再交代疫情。

本港新冠肺炎疫情持續放緩，消息指今日（15日）至少有一宗新增初步確診個案，衞生防護中心及醫管局下午會召開記者會交代疫情，本港至今累計有1,051宗確診個案，另有1宗疑似病例，4宗死亡。

【新冠肺炎】港大倉鼠研究揭新冠病毒可空氣傳播　更令嗅覺神經元短暫受損

衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

衞生署昨日在梨木樹邨第五座大堂，向居民派發樣本樽，加強社區檢測。（ 陳國峰攝）

【新冠肺炎】許樹昌：疫苗面世前仍會現零星個零案　市民要面對現實
 　　
同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，在家居環境衞生方面，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；所有地台排水口在不使用時應蓋好；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。

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記者：伍瑋瑋

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