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梁君彥指定陳健波5月18日主持內會選主席　不處理規程問題即日投票

社會 13:52 2020/05/15

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

梁君彥指定陳健波下周一主持內會選主席，不會處理規程問題，即日投票。（經濟日報資料圖片）

立法會主席梁君彥今日（15日）表示，根據外聘英國御用大律師意見，運用議事規則第92條的權力，指定由財委會主席陳健波下周一（18日）主持內會選主席的會議，會議將直接進行選主席的投票程序，不處理任何規程問題和議案。

梁君彥指，內會過了約7個月仍未選出主席，當前情況特殊，決定引用《議事規則》92條權力，亦根據了大律師的意見，認為是最有效及最快解決風波的方法。

他說，自己作為主席，有憲制職責確保立法會事務得以有序、有效及公平地處理，並確保包括內會在內的立法會各委員會相關的規則與程序，不會被個別議員用作妨礙立法會事務的有效處理。

陳健波形容，受指派主持內會選主席是燙手山芋。（經濟日報資料圖片）

陳健波回應時稱，今次受指派主持內會選主席，肯定是燙手山芋，但為令到議會正常運作，自己是責無旁貸，，下周一會確保足夠議員開會就會舉行投票選主席，但預計當日過程未必順利，已有後備方案，梁君彥已表明今次是極端情況，《議事規則》亦無列明如何處理這種情況，冀各界諒解。

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記者：陳曉瑩

陳健波 梁君彥 立法會

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