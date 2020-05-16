【對抗濕疹】停用類固醇皮膚紅腫流血極痕癢　嚴重濕疹伯伯中醫治療2個月「大象皮」消失

▲ 一名患有嚴重濕疹的伯伯停用類固醇後，皮膚紅腫流血極為痕癢，接受中醫治療約2個月後，「大象皮」消失。

濕疹患者突然停用類固醇，有機會令病情反彈，引發併發症。註冊中醫師李廣冀（柴醫）在其facebook專頁分享一宗病例，一名77歲伯伯患有濕疹約5年，近年需口服類固醇，停用類固醇3個月後出現「反彈」症狀，誘發紅皮症，逾八成皮膚出現紅腫、脫皮、滲出、流血情況，令他極為痕癢，無法入睡。李醫師是他5年來第17位中醫，接受治療約2個月後，伯伯皮膚漸有好轉，身上粗糙的「大象皮」也消失了。李醫師指出，若濕疹患者皮損太多，不宜外塗任何藥膏。

李醫師向TOPick表示，伯伯於2015年發病，起初是手部有濕疹，其後蔓延全身，需外塗類固醇控制病情；2019年12月開始口服類固醇，但無好轉，停用類固醇後引發紅皮病。自3月下旬，伯伯接受李醫師診治，至今沒針灸，也沒塗抹中藥藥膏，只是服用中藥。

李醫師分享病例

伯伯因為嚴重的濕疹，需要口服類固醇，後來家人毅然停止類固醇3個月，出現類固醇反彈，誘發紅皮症。整個人超過八成皮膚紅腫、脫皮、滲出、流血，無法入睡，極度痕癢，可以用慘不忍睹來形容。試想想，你的至親受到這種煎熬，是何種感受？

幸好再艱難的時刻，有家人的陪伴，心裡也覺得安慰，阿女無意間發現柴醫講解濕疹的文章，於是來試一試，兩個女和伯伯的太太陪著他，伯伯當時神情呆滯，只説：我是他第17個中醫。可想而知，不停尋醫不停換中醫，是多麼的疲累，我解釋了病情給伯伯聽，希望可以幫到他。

皮損太多不宜外塗藥膏

皮損太多不宜外塗任何藥膏，便只處方清熱解毒止癢祛濕的中藥，服用兩星期後，皮膚紅腫略為減輕，但仍然身體很虛弱，還在吃飯後發冷、顫抖的情況。考慮到可能是胰島素不穩定，血糖下降，或者是類反的全身症狀，再處方鞏固中焦虛寒的理中湯。再覆診時，發冷情況減，受到控制，脾胃好轉。

再覆診時，伯伯服了中藥後大汗淋漓，發冷發熱。家人再打電話來，問是否要換藥。柴醫經過問診後判斷是感冒，所以再處方外感中藥小柴胡湯。解釋後家人知道是感冒便安心，之後再繼續服中藥。

▲ 伯伯康復過程（相片獲李廣冀醫師授權使用）

皮膚流汗反而減少瘙癢

今日（5月14日）再覆診，伯伯的各種症狀都大大好轉，皮肉的顏色大為好轉，頭皮長出新的頭髮。面色開始有點光澤，就是懂得分泌油脂。另外，家人發現伯伯背部經常濕濕的，問我是否正常。濕疹紅皮病會大大影響到皮膚流汗散熱的功能，只要皮膚懂得流汗，反而會減少瘙癢。

伯伯表示流汗後反而覺得舒服不會痕癢，洗澡時傷口也不覺得痛。這是龜裂的地方癒合了，表皮的微生物便不會再直達真皮層，炎症會進一步穩定。除此之外，伯伯初診時雙腳瘀暗紅腫，排除腎病後，主要是伯伯氣虛，在家不活動，不是坐就是睡，導致循環不好，治療6星期後，腳腫有明顯改善。

家人問是否需要服食免疫抑制劑，我説如果能單靠中藥而慢慢改善，我認為伯伯不一定需要服西藥，可以聽聽西醫意見再決定。而免疫抑制劑，能改善過度亢進的免疫力，但可能導致免疫力過低，而發生皮膚感染，更要復查肝腎功能，避免嚴重副作用。

治療3個月大象皮消失

看到伯伯家人的喜悅，說伯伯的大象皮消失了，腳的水腫也慢慢改善。最神奇的是，連頭髮也生了不少毛仔。伯伯説：「這三個月，我昨晚第一次剃鬚。哈哈！」

柴醫見到伯伯慢慢好轉，也放下心頭大石，不用再皺起眉頭處方中藥了。每次都要邊清邊補把伯伯體內濕邪、血熱清除。就像一個金魚缸水，把髒的水倒走一些，再換入一些清新的水，每次逐少逐少更換，金魚缸就如身體的器官，才不會受傷。否則清熱太過，必傷正氣。但如果一味固本，不理濕邪，又無法改善炎症。

因此很考耐性，又要讓伯伯家人明白，康復的趨勢是逐步建立，中間可能有反覆，但不要失去耐性和對醫師的信任，因為，再換下去，就會出現第19個中醫，19中醫，我相信他也不喜歡這個稱號的。

本文獲註冊中醫師李廣冀授權轉載

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責任編輯：黃泳欣