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【自助餐優惠】港島香格里拉自助餐優惠　平日最低75折最平每位329元

精明消費 14:02 2020/05/15

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

政府逐漸放寬限聚令，不少食肆都陸續推出優惠吸引顧客。港島香格里拉酒店自助餐cafe TOO ，由5月15日至9月30日，無論自助午餐、自助下午茶及自助晚餐，貴賓金環會會員可以用低至75折享用。

星期一至星期四享75折

午市自助餐及晚市自助餐平日有75折優惠，午市自助餐折扣後連加一服務費成人329元、小童230元;晚市自助餐折扣後連加一服務費，成人552元、小童329元。

周末8折優惠

午市自助餐星期六、日及假期有8折優惠，折扣後連加一服務費成人329元、小童230元;

晚市自助餐星期五至日及公眾假期8折優惠，折扣後連加一服務費成人615元、小童368元，公眾假期前夕成人576元、小童345元。

提提大家，預訂時必須提供優惠碼「THGCSUMMER」以享折扣，顧客可以免費登記成為貴賓金環會會員。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢

著數優惠 香格里拉 自助餐

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