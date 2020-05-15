【自助餐優惠】港島香格里拉自助餐優惠　平日最低75折最平每位329元

政府逐漸放寬限聚令，不少食肆都陸續推出優惠吸引顧客。港島香格里拉酒店自助餐cafe TOO ，由5月15日至9月30日，無論自助午餐、自助下午茶及自助晚餐，貴賓金環會會員可以用低至75折享用。

星期一至星期四享75折

午市自助餐及晚市自助餐平日有75折優惠，午市自助餐折扣後連加一服務費成人329元、小童230元;晚市自助餐折扣後連加一服務費，成人552元、小童329元。

周末8折優惠

午市自助餐星期六、日及假期有8折優惠，折扣後連加一服務費成人329元、小童230元;

晚市自助餐星期五至日及公眾假期8折優惠，折扣後連加一服務費成人615元、小童368元，公眾假期前夕成人576元、小童345元。

提提大家，預訂時必須提供優惠碼「THGCSUMMER」以享折扣，顧客可以免費登記成為貴賓金環會會員。

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責任編輯：王俊賢