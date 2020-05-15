監警會公布反修例審視報告　指警方於元朗721事件低估情報錯失介入機會

▲ 監警會公布反修例審視報告。（陳永康攝）

監警會今日（15日）發表反修例運動的審視報告， 涵蓋6.12警民衝突﹑7.21元朗站事件及8.31港鐵太子站，以及新屋嶺扣留中心等爭議事件，其中報告指出，警方在處理721元朗站事件中，不但低估情報，亦錯失介入事件的良機，亦沒有作出相應部署，到事發後被指警黑勾結，亦沒有及早澄清，激化外界對警黑勾結的指控。監警會主席梁定邦指，今日的報告分16章集中談「大場景」， 一共提出52項建議。

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監警會的《關於2019年6月起《逃犯條例》修訂草案引發的大型公眾活動及相關的警方行動》專題審視報告，共有16個章節，完整版頁數過千，精讀版全份亦有57頁，當中「6月9日」、「6月12日」、「7月1日」、「7月21日」、「8月11日」和「8月31日」所發生的衝突事件，及部分警察識別相同的問題和新屋嶺扣留中心都是獨立章節，有關事件都是比較具爭議的議題。

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報告指，7月21日晚凌晨的錯失，在於警方沒有及時收集及整理行動情報，以向警方指揮層通報，及早採取行動，加上警方沒有充分考慮採取防範措施，避免可能發生的暴亂事件，錯失介入事件的機會。當社交媒體就警方當晚行為嚴重不當的傳言發酵之際，警方未有即時採取行動平息揣測。

報告亦指出999報案系統亦存在不足，無法應付有人束意破壞，以及處理超負荷的情況，足見是嚴重弱點。對於警司游乃強當日曾在南邊圍與白衣人交談，監警會認為對方有充分理由這樣做，以指示白衣人返回南邊圍，並非雙方勾結。

報告同時提及，警方應檢討去年6月21日在中信大廈使用催淚彈的事件，包括催淚彈使用前和持續使用期間的評估、警察總部指揮及控制中心 與前線警務人員之間的協調、警方與集會主辦單位 及參與人士之間的溝通、逃走路線是否暢通， 以及將來行動部署採取替代策略的可能性。

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記者：伍瑋瑋