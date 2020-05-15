曹貴子涉欺詐實續審　證人否認批出9000萬貸款有問題

▲ 康宏環球（1019）前執行董事曹貴子涉聯同兩名前董事，串謀欺詐聯交所及董事局。（資料圖片）

康宏環球（1019）前執行董事曹貴子涉聯同兩名前董事，串謀欺詐聯交所及董事局一案，今（15日）於區域法院續審。辯方續盤問康宏企業發展總監許培宏，指康宏旗下香港金融信貸有限公司於2016年借出4筆合共9,000萬的貸款，但借貸公司的代表原先卻是康宏另一子公司的董事，並於首筆貸款6天前才離職。許同意，但不認為有問題。



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辯方今續盤問康宏企業發展總監許培宏，指許於2016年期間任職康宏旗下香港金融信貸的董事，而香港金融信貸2016年草擬了4份貸款協議，以寬鬆條件向Forthwise Limited借出4筆貸款共9,000萬元，而當時簽署貸款協議的Forthwise代表唐慶年，早前卻是康宏另一子公司Forthwise International Limited董事，於簽署首筆貸款協議的6天前才離任。

辯方向許展示相關文件，包括4份貸款協議，問許文件是否屬實，又質疑有關操作是否恰當。許確認文件真實性及同意唐的身份，但認為有關操作沒有問題。

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辯方續指，香港金融信貸於2017年的3月曾向M3 Capital Limited借貸70萬，貸款協議由香港金融信貸的執董葉怡福所簽署，但當時M3 Capital Limited實質是由葉所持有。許再次確診相關文件的真實性，但認為操作沒有問題。辯方又指出，貸款協議中提到M3 Capital可以將有關的貸款轉為香港金融信貸的股份。許表示同意。

控罪指，3名被告於2016年4月1日至2017年12月7日期間，串謀詐騙香港聯合交易所有限公司、康宏環球董事局、股東、及潛在投資者，即隱瞞康宏環球子公司康宏財務收購信盈國際屬關連交易。聆訊下午續。

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記者：王仁昌