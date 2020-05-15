涉為申學術資助擅取用電腦　理大助理教授被控不誠實取用電腦等10罪

▲ 案件今（15日）於九龍城裁判法院提堂。（資料圖片）

理工大學應用物理學系助理教授疑為申請學術資助，涉使用理工大學的電腦及平板電腦，自行將自己戶口升級至系統管理員戶口，被控不誠實取用電腦罪等10罪，案件今（15日）於九龍城裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，案件押後至6月26日再訊，待辯方索取文件，被告准以保釋候訊。

被告馮建雄（40歲），報稱理工大學助理教授，被控1項有犯罪意圖而取用電腦罪、8項不誠實取用電腦罪，以及1項企圖取用電腦為不誠實地獲益罪。

有犯罪意圖而取用電腦的控罪指他於2017年10月18日，在理工大學CD605室有意圖犯罪，即將研究資助居綜合電子系統帳戶的權限，從普通申請人升級為系統管理員，而取用1部屬於香港理工大學的電腦。

8項不誠實取用電腦的控罪則指他於2017年11月22日至2018年2月25日之間，分別7次在理工大學內，不誠實地取用理工大學的電腦，以及1次在其將軍澳住所內，不誠實地取用理工大學的平板電腦。

餘下的1項控罪則指他於2018年2月24日，在其將軍澳住所內，企圖用電腦而目的在於使你本人或他人不誠實地獲益，而取用理工大學的平板電腦。

據悉，被告案發時為理工大學應用物理學系助理教授，他將自己戶口升級至系統管理員戶口，以查閱其他學術基金申請人的資料，以便在申請學術資助時獲益。

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記者：林欣樂