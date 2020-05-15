【DSE歷史科】中日關係題目惹爭議　楊潤雄：要求考評局取消是次歷史科有關試題

▲ 楊潤雄要求考評局，取消是次歷史科有關試題。（陳靜儀攝）

1900至45年間，日本為中國帶來的利多於弊？

DSE中學文憑試歷史科這條必答試題，問到有關中日關係情況，惹起社會爭議。教育局局長楊潤雄今（15日）稱，希望再一次解釋政府的關注，以及有關跟進行動。他要求考評局取消有關分題，並作適當調整；教育局下周一（18日）也會派員到考評局調查，審批出題機制，他強調不是施壓。而教育局也會檢討現行機制，發揮監管角色。

楊潤雄解釋，其中一條必答題題目所選的資料訊息相近，而且偏向一方，顯示日本在20世紀初對中國的援助，以致試題具引導性，當學生被要求援引資料，評論題目是否「利多於弊」時，極有可能達至偏頗結論，偏離全面而具體的歷史事實，未能反映學生應有知識表現，也可能得不到公平的評核。

憂學生不獲公平評核 楊：取消試題合理

楊潤雄認為題目沒有效度，社會也衍生很多討論，學生或認為自己能否被公平評核，是否能夠有效將其能力表達出來，這成疑問。與其將這麼多討論的題目，令學生憂慮未能被公平評核，取消題目或許是合理的措施。

他強調，當年日本發動對華侵略，抗日戰爭造成數以千萬計同胞喪生，公開試試題出現這麼令人偏頗的設計，不但跟課程設計不吻合，也嚴重傷害侵華戰爭中，曾受莫大苦難的國民其感情和尊嚴。

他認為，世界各地的教育部門，有責任頒布及貫切執行「課程及評估指引」，確保教育質素，認為課程及評估指引同樣重要。在執行指引時出現問題，尤其是涉及教育及考評的機構，他認為教育局有責任維護教育專業，要採取相應行動予以糾正。

教育局罕見發稿譴責

有關題目問及考生是否同意「1900至45年間，日本為中國帶來的利多於弊」。教育局昨晚（14日）發稿，譴責事件，指知悉今年DSE歷史科有試題資料「極為片面」，令試題具引導性，考生可能達至偏頗結論。

局方認為，這嚴重傷害日本侵華戰爭中，曾受莫大苦難的國民，其感情和尊嚴。教育局對公開試中出現這些試題深感遺憾。教育局要求考評局嚴肅跟進，向公眾合理交代，並全面檢討出題機制，從速改善。

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記者：徐紹軒、吳卓峰