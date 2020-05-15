【新冠肺炎】消息：一名40多歲機師初步確診　入住瑪嘉烈醫院

▲ 該名從英國返港的機師，初步對病毒呈陽性反應。

本港新冠肺炎疫情持續放緩，消息指今日（15日）有一宗新增初步確診個案，衞生防護中心及醫管局下午會召開記者會交代疫情，本港至今累計有1,051宗確診個案，另有1宗疑似病例，4宗死亡。

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消息指，新增初步確診個案是一名40多歲的機師，因身體不適入院，檢測後對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時在瑪嘉烈醫院留醫，衞生防護中心在下午記者會，會再交代詳情。

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衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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記者：伍瑋瑋