  • 32°C
香港時間 : 2020515日 (週五) 16:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】消息：一名40多歲機師初步確診　入住瑪嘉烈醫院

社會 15:43 2020/05/15

分享：

熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

該名從英國返港的機師，初步對病毒呈陽性反應。

本港新冠肺炎疫情持續放緩，消息指今日（15日）有一宗新增初步確診個案，衞生防護中心及醫管局下午會召開記者會交代疫情，本港至今累計有1,051宗確診個案，另有1宗疑似病例，4宗死亡。

【新冠肺炎】消息：新增至少一宗初步確診個案　非涉梨木樹邨感染群組

消息指，新增初步確診個案是一名40多歲的機師，因身體不適入院，檢測後對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時在瑪嘉烈醫院留醫，衞生防護中心在下午記者會，會再交代詳情。

【新冠肺炎】港大倉鼠研究揭新冠病毒可空氣傳播　更令嗅覺神經元短暫受損

衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

【新冠肺炎】何栢良倡於社區設立流動病毒檢測點　增加檢測數量

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間http://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品http://bit.ly/39VrHSC

記者：伍瑋瑋

冠狀病毒 瑪嘉烈醫院 衞生防護中心 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【花樣少年】郭富城出道靚仔照再被瘋傳　城城自揭當年台灣走紅之謎【多圖】
18:23 2020/05/14
【花樣少年】郭富城出道靚仔照再被瘋傳　城城自揭當年台灣走紅之謎【多圖】
【十八年後的終極告白】「Jackie」孟希璘患罕見病抗疾14年　曾絕望預計30歲坐輪椅40歲死
13:23 2020/05/14
【十八年後的終極告白】「Jackie」孟希璘患罕見病抗疾14年　曾絕望預計30歲坐輪椅40歲死
【港產口罩】$69.9屈臣氏口罩BFE＋PFE≥99%　李澤鉅：預計下周起網上登記
17:51 2020/05/14
【港產口罩】$69.9屈臣氏口罩BFE＋PFE≥99%　李澤鉅：預計下周起網上登記