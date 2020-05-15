【監警會報告】報告指用新屋嶺羈押被補人士不可取　做法容易引起外界揣測

▲ 監警會指用新屋嶺羈押被補人士的做法不可取。（陳永康攝）

監警會今日（15日）發表反修例運動的審視報告，涵蓋6.12警民衝突﹑7.21元朗站事件及8.31港鐵太子站，以及新屋嶺扣留中心等爭議事件。

就新屋嶺扣留中心（新屋嶺），警方於去年8月11日押送53名被補人士到新屋嶺扣留中心，及後就傳出警方在新屋嶺扣留中心不合理對待被補人士的傳言。監警會審視情況後發現觀察成果。

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設施不足

監警會指出，新屋嶺從未被用作處理被捕人士，其結構局限令其不適合用作處理被捕人士，尤其不適合羈押大量被捕人士。例如，新屋嶺內並沒有閉路電視，這是一項處理被捕人士必備的基本保安設施。

監警會認為，雖然警方在處理大量被捕人士上面對挑戰，但任何拘留記錄的遺漏都是不理想的。監警會補充指，當新屋嶺在8月11日被用作臨時羈留處時，並無中央電腦系統，以致無法確保完整記錄被捕人士要求接受醫療治理，以及與律師會面時間 。

另外，到新屋嶺探訪被捕人士的代表律師和家屬，均需聯絡新屋嶺內的警務人員，但新屋嶺只有一部固網電話可用作聯繫外界，加上新屋嶺一帶的流動電話網絡不穩定，律師難以成功致電聯絡新屋嶺內的警務人員。

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位置偏遠

新屋嶺位置偏僻，監警會認為，不論在任何情況下，長途跋涉運送被捕人士並不理想。而8月11日晚的極端情況下，部分被捕人士在被拘捕時可能已經受傷，警方將被補人士運到新屋嶺，不僅做法不可取，亦會容易引起揣測。

人手不足

監警會指，8月11日當天，只有1名值日官以及4名人員支援行政工作。 人手不足以應付當晚大量被捕人士 所帶來的行政工作，致使警方無法確保被捕人士的醫療治理和法律會面的相關完整記錄。

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記者：楊玉珠