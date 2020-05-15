【光榮歲月】郭富城跟經理人識於微時共度患難　小美「護城」27年成就天王之路

▲ 郭富城跟經理人小美事業上共度不少風浪。

郭富城上周六舉行網上慈善騷大受好評，餘溫不絕，不少年青樂迷更重新認識郭富城的音樂，以至對城城年青的靚仔樣驚為天人。事實郭富城的光榮歲月，掌舵角色一定不乏經理人小美。自93年成為郭富城經理人，小美27年只全心成就郭富城一位藝人，在公在私共歷不少風雨。

小美原名梁美薇，中學畢業於香港真光中學及香港樹仁學院新聞系，當年小美曾考慮應徵TVB新聞部，後來機緣巧合入了綜藝組的音樂部，曾任《Sunday任你點》幕後工作。

▲ 郭富城入行逾30年，經理人小美相伴共廿載事業路。（東星圖片）

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富才華的小美很快得到高層們的賞識，升任音樂節目導演，曾為多位巨星如張國榮、譚詠麟拍MV，並漸漸任填詞人，小美曾為羅文填《幾許風雨》摘得港台十大中文金曲「最佳填詞獎」，成為首位獲得此獎的女填詞人。其餘名作還有Beyond的《真的愛你》劉德華《一起走過的日子》等。

郭富城跟小美識於微時，小美曾稱跟城城和排舞師Sunny Wong是同一天考進TVB，種下往後多年來三人合作不斷的緣份。

▲ 小美入行時任MV導演，跟張國榮等巨星常合作。（取自微博）

93年，小美原本來打算到外國生活，適逢郭富城當年陷入了合約糾紛。為了幫助郭富城，她留了下來。本打算幫助郭富城一陣子，但一做便多年，小美更成立工作室，全心全意為郭富城的事業保駕護航。

小美為郭富城開創天王事業，雖然期間也受過不少考驗，但二人一同克服種種難關，曾有傳工作室因有財政困難，小美和郭富城亦拿出私人錢為公司度難關。

▲ 郭富城常舉行世界巡迴，小美亦貼身打點工作細節。（取自微博）

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多年來小美鮮有接受訪問，只全心全意為城城鋪排事業。坊間曾謠傳小美「暗戀」郭富城，後來小美就親在報章專欄剖白跟城城的關係。

小美親述跟城城工作關係

小美指和郭富城在工作關係上：「大家是互相信任尊重的好夥伴，在人際情誼上，是有着極為深厚的手足之情。」

她和郭富城及排舞師Sunny Wong 堪稱「打死不離三兄弟」：「我們三人是同一年同一天考入電視台，他們二人考入舞蹈組，我入了音樂組，大家識於微，有着一起成長、一起奮鬥的情懷，感情深厚得好比家人，那何來需要甚麼戀情？」

▲ 城城向在電影界屢創成就，小美亦見証對方成為影帝。（取自微博）

小美寫下作為一個經理人的心聲，稱：「用心為藝人打拼護航，是一件份內事。然而，真實的我，對待我視為朋友的人，一向用心疼錫的，不單止郭富城。所以，我也很感恩，這些年來，人與人的往來中，年紀比我輕的，對我很尊重，年紀比我長的，對我很疼愛，而年齡相近的，經過患難的也能推心置腹，成為好友，這也是我的人生中最大的得着。

她亦寫道：「而小美的『愛情』，早已全力投放在歌詞創作上，我有我的世界，我的快樂！能看到朋友快樂，我更快樂！」

郭富城成家立室後，小美為城城的電影和音樂事業繼續打拼，以至方媛出席公開活動，小美亦為方媛協調傳媒訪問，見証這位好朋友由工作至家庭的成長，情深義重。

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