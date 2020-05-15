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【疫市優惠】半島酒店推出「WE MEET AGAIN 重逢‧香江」計劃　全新主題住宿兩位連早餐$3,600起【內附套票詳情】

休閒 15:45 2020/05/15

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

半島推出「WE MEET AGAIN 重逢‧香江」 住宿計劃，希望主攻本地市場。（相片來源︰半島酒店）

近月受肺炎疫情影響，各大酒店都希望攻佔本地主場。龍頭酒店半島前幾天也推出「We Meet Again 重逢‧香江」住宿提案，客人可透過住宿及精心籌劃的體驗，感受香港的情懷與美好。 

計劃中豪華客房每晚房價由3,600港元，可供夫婦兩人入住。( 相片來源︰半島酒店)

身段尊貴的半島酒店，大家可能會去high個Tea，或到嘉麟樓飲餐茶。酒店在前天剛推出「We Meet Again 重逢‧香江」住宿計劃，是次項目以「香港‧半島‧愛在八方」為首，集合美食、藝術、時裝及文化、探索、交通、身心、電影和植根社區8大主題，設計一系列體驗，住宿禮遇不少，如︰ 

‧ 豪華客房每晚房價由3,600港元起，高級套房每晚房價由6,000港元起，客人可於第二晚或預訂另一房間時專享半價禮遇 
‧住宿期間可選擇一項「香港‧半島‧愛在八方」體驗 
‧ 每房每晚兩位客人享用早餐 
‧ 享用單程勞斯萊斯轎車接送服務 
‧入住期間可專享500港元之餐飲、酒吧或半島水療禮遇 
‧專享「Peninsula Time」24小時彈性入住及退房時間 
‧獲贈半島精品店之朱古力禮盒 
‧ 奉送入住歡迎禮 
‧入住後六個月內可享有500港元之餐飲、酒吧或半島水療禮遇 

「WE MEET AGAIN 重逢‧香江」 住宿計劃，還可享用單程勞斯萊斯轎車接送服務。( 相片來源︰半島酒店)

至於「香港‧半島‧愛在八方」推廣的8個體驗之旅，如「半島私人烹飪班 」，由專人帶領走入酒店的後廚重地，展開幕後花絮之旅，並參加烹飪班，適合一家大小學習製作點心、糕餅及朱古力等特色菜點。

「浮光掠影攝下回憶」，則可由專人帶領參觀位於半島精品廊的f22攝影空間，一睹Leica攝影藝廊及精品古董相機的風采，參與當中的主題攝影展覽之私人導賞，並由專業人員以丹麥飛思相機系統（Phase One）操刀拍攝人像，體驗世上像素最高的相機之極致細膩，最後到半島酒店的直升機停機坪，拍攝香港的城市輪廓。 

「半島私人烹飪班」，由酒店大廚教你煮飪秘技。 ( 相片來源︰半島酒店)

要戶外活動，「探尋自然之美」也可帶你登太平山顛，重新感受香港地標港九兩岸的壯麗景致及自然風光， 客人可自選免費乘搭去程或回程之山頂纜車（專享貴賓通道款待），備有特色登山用品包供客人使用，免費到訪香港最高360度觀景台凌霄閣摩天台428，飽覽醉人都會景致。

想文靜一點，也有「愛上劇場：共知音重溫經典電影作品」，讓半島酒店之特色場地化身私人影院，與好友欣賞中外經典電影，免費爆谷及汽水更可供客人享用。 

值得一提的是，由5月11日起，半島酒店將與本地非牟利慈善機構ImpactHK、樂餉社及惜食堂合作。客人每次於酒店內任何一間餐廳享用一份餐點（包括早、午及晚餐），酒店將捐出一份餐膳，支持有需要的人士，值得嘉許。 

撰文︰司徒家傑

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