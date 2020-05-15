【花樣少年】少年陳嘉輝顏值不輸郭富城　「朱展」城城曾合作處境劇《都市方程式》　

▲ 「朱展」陳嘉輝在年青時十分英俊。

郭富城在上周六（5月9日）演出《鼓舞‧動起來online Concert》大受好評，城城一首又一首的金曲亦勾起大家集體回憶，更有網民瘋傳郭富城在90年代拍的照片，並大讚城城靚仔過今日很多oppa。當年除郭富城是美少年外，城城初出道演電視劇的拍檔「朱展」陳嘉輝，年青時也是個花樣男子。

郭富城首次演劇集是1987年的《成吉思汗》，不過開始為觀眾認識是在1988年演處境劇《都市方程式》。當時22歲的郭富城，在劇中演性格頑皮的「動物源」宋啟源，與當時24歲的陳嘉輝演的戇直酒店工程部職員是老友。

兩人在劇中經常有對手戲，情況即如現在《愛‧回家之開心速遞》的金城安與朱凌凌。

▲ 郭富城與陳嘉輝合作處境劇《都市方程式》。

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《我係黃飛鴻》再合作

到1991年，郭富城與陳嘉輝再合作主演劇集《我係黃飛鴻》，郭富城演梁寬兒子梁謹，與陳嘉輝演的有錢仔羅金來一同習武儆惡懲奸。

拍此劇時，郭富城已因拍了台灣光陽機車廣告走紅，推出了首張個人專輯《對你愛不完》。

▲ 郭富城與陳嘉輝在《我係黃飛鴻》再合作。

陳嘉輝拍廣告入行

至於陳嘉輝在入行前曾於政府土木工程拓展署任職工程監督，後來被相中拍廣告後而入行。

1986年，他簽約TVB旗下成力捧小生。不過，在1996年一度轉往馬來西亞發展。

▲ 1990年，陳嘉輝與張衛健、林文龍及劉錫明被TVB力捧，並稱他們為「太陽之子」。

後來，陳嘉輝因1992年拍《兄兄我我》而與梁小冰相戀，拍拖期間合作台灣劇集《新梁山伯祝英台》而紅爆港台。

兩人於2000年結束8年長跑結婚，2007年誕下兒子陳洋溢（Lewis）。

陳嘉輝在2015年重回TVB，近年在《愛·回家之開心速遞》演朱展令形象入屋。

近日有不少網民提議梁小冰加盟《愛·回家之開心速遞》演朱展太太，她近日出席公開活動回應說，要先看劇本才決定，並開玩笑稱：「我與兒子都好鍾意朱展這個角色，鈍鈍哋幾似他真人。」

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