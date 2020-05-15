【新冠肺炎】本港今新增一宗確診個案　43歲男機師染病

▲ 本港今新增一宗確診個案，涉及一名43歲男機師。

新冠肺炎疫情持續已放緩多日，本港今日（15日）新增一宗確診個案，43歲男患者3月底從英美法返港，列作輸入個案。

男患者在3月16日出現徵狀，回港完成家居檢疫後，因身體不適入院，檢測後對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時於瑪嘉烈醫院留醫，情況穩定。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，男患者是一名私人飛機機師，他於3月1日至14日到過美國及法國，並於3月15日由倫敦返港。他於翌日（3月16日）離開香港到法國後出現發燒，其後自行康復，沒有求醫，至3月31日返港。

他在5月9日看私家醫生，發現其身體有抗體。其後，他在5月13日到大嶼山進行海上活動時弄傷手指，到北區醫院求醫後，再轉到瑪嘉烈醫院，經檢測後對新型冠狀病毒呈陽性反應。



據知，他於3月15日由英國返港當日見過其女朋友，即743宗個案的一名35歲女士，她於4月1日確診新冠肺炎。當局曾做過個案追蹤，相信男患者是源頭，但他於4月中的測試結果是陰性。

男患者居於東涌藍天海岸第5座，他在港期間大部分時間留在家中，曾到家附近超級市場購買東西。

鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩、陳正怡