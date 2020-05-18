【校長訪談】每天設班主任課加強師生互動　宏信書院總校長封華冑：關顧學生身心靈平衡發展

▲ 基督教香港信義會宏信書院總校長封華冑表示，在疫情停課期，除著重學生吸收知識，同時顧及其身心靈平衡發展。（本報資料圖片）

新冠肺炎疫情下，學生因為停課而在家上課已3個多月，各中小學校也在不斷優化遙距教學的方針。基督教香港信義會宏信書院希望在這疫情停課期，除著重學生吸收知識，同時顧及其身心靈平衡發展，特別設計了平衡時間表，10天為1個循環，每40分鐘加入10分鐘的放鬆時段。

宏信書院是新界西唯一一間已分別擁有小學、初中及預科IB認證的一條龍直資IB學校，總校長封華冑指，學校小六和中學級別早已是採取一人一機，讓學生統一在Google平台這共同基建環境，並且在氛圍中交流學習和進行科目探究，現時中學和高小級一直有實時上課，中學部並按照常規的時間表。另外，中學部的時間表是每10天訂兩天「off-time-table day」，老師跳出時間表框架，約見同學或成立教學小組，只輔導幾位學生。

這兩天同學必須離開屏幕，老師也不會給額外功課。學生日常會利用Google平台接收功課指引及交功課，並保持一定的社制和班制活動。

▲ 一名五年級管弦樂團的學生正在家中觀看影片來練習長笛。(受訪者提供)

▲ 學校的DSE、DP及IB學生在停課期間，仍然無阻他們對學習的渴望。((受訪者提供)

10分鐘放鬆時段

封校長指出，學校最關心學生在家學習時的良好習慣，為免同學長期對着屏幕上課，故在每一堂40分鐘中間加入一節10分鐘休息brain-breaks時段，休息時段是有詳細活動指引，例如老師和學生同時要去聽音樂、作呼吸練習、拉筋等等，10分鐘內一定要離開屏幕。希望這人本的設計可讓身心平衡一點。

現時，小學部因每級能力有太大差異，上課時間相對中學為短，六年級每日9至12點有固定時間表，五年級星期一至四都會與班主任有大約1小時online lesson，老師也會在SeeSaw平台上定時分派習主題和家庭活動，例如每天親子閱讀15分鐘。

▲ 數學老師Melissa應用大量互動方法，如配合不同的手勢，讓學生凝神貫注及保持住課堂節奏。(陳智良攝)

學校在疫情爆發後兩天，便盡快恢復常規班主任堂，並循序漸進地在高小到中學部恢復實現上課，並同時支援老師在家進行教學，數學老師Melissa Ho這天指導高中同學學習數學，她融合不同的教學法，令同學即使在遙距空間中，也同樣感受實現上課的活潑氣氛和即時交流。

例如以互動問答去提升課堂趣味，配合chat room功能，即時解答學生詢問或引起討論，期間她也會配合不同指令手勢，指導學生回答，令他們維持專注，以及保持住課堂節奏。

▲ 何靜雯副校長強調，學科進度並非現階段最首要的關注點，而是學生身心健康。(陳智良攝)

每天班主任課

何靜雯副校長指出，學校為了關顧學生，現每天訂有班本班主任堂，早上35分鐘班主任課每天各有不同主題，並有不同團隊支援前綫老師材料，周一是宗教，周二是社交情緒學習（Social-Emotional Learning,SEL），周三指導學生遙距利用學校圖書館系統的資源，繼續在家進行探究學習。星期四和五由班主任自訂班本活動。

班主任堂很重要，可了解小朋友當天是否平安、是否開心，能預備到當天的學習。

▲ 停課期間，老師邀請學生分享生活中感恩的大小事。(受訪者提供)

另外，他們也關顧到家長的忙碌，用窩心設計的Google form每天詢問他們子女情況，也鼓勵高小同學自己作答，問題設計以關愛為本，例如︰請你回答這星期的學習容易嗎？你每天會用多長時間放鬆？你有沒有特別的憂慮要向老師表達？你想不想跟老師和同學分享一個笑話？

希望讓學生感受到學校的關心，也可增加親子對話。而學校也會定期聯絡家長關心學生。

▲ 一名二年級學生透過Google Meet Class在班主任課中，向老師和同學介紹心愛寵物，渡過一段愉快的學習時光。(受訪者提供)

她補充，望能以學生為本出發，例如他們已看到SEN學生需要支援，故請了駐校心理學家特別為SEN小朋友的家長開班。而疫情下IB考試取消，他們關心到學生疑慮，已定時開視訊會讓，定期讓學生掌握有需要的升學資料。

記者：胡麗珊