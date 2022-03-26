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【飛虎3壯志英雄】蔣怡演凍人症患者催淚　苗僑偉張兆輝馬德鐘展「中佬天花板 」魅力　

娛樂 13:44 2022/03/26

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《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》下周進入結局周，在昨晚（3月25日）播出的《飛虎3壯志英雄》第25集，劇情講Mike許俊飛（苗僑偉飾）被嫁禍殺害同伴遭全城通緝。

經過一輪調查發現幕後黑手竟是俊飛上司Tylor（王敏德飾），俊飛為還清白誓要捉拿Tylor歸案；在張偉樺（張兆輝飾）協助下，俊飛潛入Tylor匿藏基地，但卻誤中Tylor預先設計的陷阱險遭炸死。

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三兄弟聯手

幸好偉樺及時趕到幫助受重傷的俊飛脫險，但同時自己亦失手跌落陷阱，幸獲俊飛負傷捉着不放。

最終展博文（馬德鐘飾）趕到，三兄弟才順利逃出生天。Tylor事敗後遭組織離棄，並將在下周一（3月28日）播出的第26集中，密謀殺死許俊飛報復。

是集亮點落在三大型男三哥苗僑偉、馬德鐘及張兆輝身上，劇中苗僑偉和馬德鐘原本因舊事心存芥蒂，每次見面均劍拔弩張，今次三人難得聯手。

張偉樺及時趕到，用電話震爆玻璃。

中佬天花板

被網友封為「中佬天花板」的三人在劇中各有所長，肉搏槍戰連場的三哥是「身手擔當」、處事冷靜的馬德鐘是「頭腦擔當」、高科技達人的張兆輝則為「IT 擔當」，絕對是各有特色。

其實另一男神王敏德的演出亦同樣亮眼，高大有型的他有「飛虎專業戶」之稱，今次一反傳統出演反派角色Tylor，設局陷害三哥非常奸狡，反而令觀眾大感驚喜。

王敏德演反派Tylor。

蔣怡演出感人

這集還有催淚位，劇中飾演展博文太太楊素筠的蔣怡患有漸凍人症，為免影響到老公工作，她一直隱瞞病情，直到馬德鐘發現她在家中暈倒才得悉真相。

看着躺在病床上的太太，劇中一直表現硬淨的馬德鐘終露出軟弱面，眼濕濕並自責謂：「你有病我都唔知，我都唔知自己點做人老公…」

蔣怡則反過來安慰他說：「我哋仲有好多地方冇去過㗎嘛，我哋仲有好多心願冇完成㗎嘛，我唔會抌低你一個㗎！」畫面非常催淚感人。

蔣怡演漸凍人症患者。

撰文 : TOPick柴犬出動

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