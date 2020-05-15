【疫情減壓】元朗盛屋村壯觀鳳眼藍花海　4個魚塘一片紫藍浪漫打卡【內附交通】

▲ 元朗盛屋村鳳眼藍花海遍布四個魚塘，一大片紫藍花海，這個周末、周日可以輕鬆一下賞花去。

新冠肺炎疫情下，人人口罩隨身，又未能外遊，的確感到好腌悶。攝影達人捎來花訊，元朗盛屋村鳳眼藍花海遍布四個魚塘，一大片紫藍花海，十分壯觀，這個周六日，可以放鬆一下心情，到元朗盛屋村賞賞花，吸一口新鮮空氣。

最佳拍攝時間：上午9時至10時

今日晨早7時，幾百個攝影發燒友不約而同背着長短鏡，浩浩蕩蕩走入元朗盛屋村附近的魚塘，為的是拍下鳳眼藍花海的盛況。據講鳳眼藍每天都會開新花，開花僅一天便凋謝。但賞花也要講緣份，太早的話，未有太陽照射，鳳眼藍就懶得現身；太晚的話，花到黃昏便會逐漸枯萎。

▲ 賞花也要講緣份，太早的話，未有太陽照射，鳳眼藍就懶得現身；太晚的話，花到黃昏便會逐漸枯萎。（攝影師蔡傳達拍攝及提供）

▲ （攝影師蔡傳達拍攝及提供）

記者請教攝影達人蔡傳達，他說，鳳眼藍要有充足陽光才開花，若日照充足的話，最佳賞花及拍攝時間是上午9時至10時左右。要拍出漂亮的紫藍花，蔡傳達表示，必須要注意掌握光線，早上9時至10時的陽光較柔和，拍出來的花會更好看。若到下午陽光太猛烈，拍出來的花會較硬。他習慣以70至300mm的變焦鏡頭拍攝，較為得心應手。

▲ 蔡傳達表示，必須要注意掌握光線，早上9時至10時的陽光較柔和，拍出來的花會更好看。（攝影師蔡傳達拍攝及提供）

每年5月開始花期

蔡傳達指出，鳳眼藍花海位置頗為隱秘，在盛屋村小巴總站下車後，繼續往上前行，見丫髻山茶餐廳即沿路進入，走到盡頭有左右兩邊分叉路，花海主要開在右手邊的4個大魚塘，沿右邊小路步行，經過魚塘、蕉林、一段隱閉小路，約30分鐘可達該4個大魚塘。蔡傳達說，邊走邊問人即知花海所在，今天已有數百人賞花，相信周末周日會有更多人，不怕不識得路進入。

▲ 據講鳳眼藍每天都會開新花，開花僅一天便凋謝。（攝影師蔡傳達拍攝及提供）

鳳眼藍，又名豬乸蓮，因為極為粗生，舊時以務農為主的新界農民，常用它做餵豬的飼料。這種水生花卉，原產於南美洲亞馬遜河流域，一般在5至10月開花，生長速度驚人，10餘天即可繁殖1倍。昨日，不少攝影達人，就在元朗盛屋村一帶魚塘拍到其綻放的盛景。

▲ 這種水生花卉，原產於南美洲亞馬遜河流域，一般在5至10月開花，生長速度驚人，10餘天即可繁殖1倍。（攝影師蔡傳達拍攝及提供）

不過，這一片紫藍花海的美麗背後，卻是濕地生態系統的災難，有環保團體指，此花種屬極度入侵性物種，因無天敵可快速生長，覆蓋整個水面，遮擋陽光及吸取水中氧氣，令其中水中生物死亡，切勿摘回家繁殖。

提醒各位賞花之餘，也要保持社交距離，佩戴口罩，保持個人衛生，切勿隨便拋棄垃圾，影響居民生活。

▲ 這個周六日，可以放鬆一下心情，到元朗盛屋村賞賞花，吸一口新鮮空氣。（攝影師蔡傳達拍攝及提供）

元朗盛屋村鳳眼藍花海交通

方法1.在元朗巿中心福康街小巴總站，乘「74號盛屋村」專線小巴，於盛屋村總站下車後，沿車路續向前步行，見丫髻山茶餐廳沿路轉入再行，即可達魚塘範圍。（請參考文中所述）

方法2.乘西鐵錢到達朗屏站，往E出口轉乘K68巴士往工業邨，在「有生鉛水熱浸鋅」站下車後，左轉沿福順街步行直上，見「74號盛屋村」專線小巴站，照上述（方法1）步行路線即可到達。

記者：Elenor