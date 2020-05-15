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【自助餐優惠】皇家太平洋酒店推出55折優惠　$252起食任點任食自助餐

精明消費 17:27 2020/05/15

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

即日至5月31日，皇家太平洋酒店推出55折優惠任點任食自助餐。（圖片︰皇家太平洋酒店）

疫情下，很多酒店變陣改以推出任點任食形式的自助餐，更設有優惠。皇家太平洋酒店就推出55折抵食自助餐，一家四口食自助午餐連加一$800有找。

位於尖沙咀的皇家太平洋酒店柏景餐廳即日至5月31日，只要最少一天前於官網預訂「吃喝無限點」午餐或晚餐並繳付全費，可以有55折優惠，成人$252已連加一就食到午市自助餐。

自助餐的主題是「吃喝無限點」海鮮及環球美饌盛會，有多款刺身壽司外，亦有美國肉眼、魷魚、大蝦等海鮮燒烤，還有白胡椒肉骨茶、雞肉沙嗲、馬來叻沙、法式紅酒慢煮牛面頰、黑蒜海鮮炒飯、Mövenpick雪糕及各式甜品等美食。

任點任食外，每位食客另有一份蟲草花圓肉杞子燉豬腱湯、凍海鮮拼盤及刺身拼盤。如果生日月內惠顧自助餐，更有一個免費生日蛋糕。

「吃喝無限點」午餐
時間︰12pm至2:30pm（星期六、日及公眾假期）
55折價錢連加一︰$252.2（成人）、$206.7（長者）、$174.2（3至11歲小童）

「吃喝無限點」晚餐
時間︰6:00pm至9:30pm（星期至日）
55折價錢連加一︰$369.2（成人）、$317.2（長者）、$200.2（3至11歲小童）

柏景餐廳
地址︰尖沙咀廣東道33號中港城皇家太平洋酒店
查詢︰2738 2322
預約︰按此

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責任編輯：王俊賢

自助餐 美食 酒店 好去處 中港城 China Hong Kong City 尖沙咀

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