反修例首認暴動罪救生員囚4年　官指比2016年旺角暴動更嚴重

▲ 反修例首名承認暴動罪者，被判囚4年。（經濟日報資料圖片）

去年6月起反修例運動期間多人被控暴動罪，21歲救生員於6.12在立法會入口外參與暴動，早前認罪，成為反修例示威中首名承認暴動罪的被告，今（15日）於區域法院被判監4年。法官指被告認罪顯示出其悔意，但事件中的暴動行為對香港法治造成直接衝擊，案發時示威者罔顧警方多次警告，不斷衝擊警方防線，顯示出大規模及嚴重的暴力程度，法官認為案件暴力程度比2016年的旺角暴動更嚴重，判刑須起阻嚇作用。

涉案被告冼嘉豪（22歲）早前承認暴動罪。

法官判刑時指，被告主動認罪表達出其真誠悔意，而早前辯方求情時亦上多封家人、朋友及師長的求情信，指被告當天行為有違其本性，但考慮到暴動屬嚴重罪行，法庭判刑必須起阻嚇作用及反映案件嚴重性。

法官續指，《基本法》賦予了香港居民和平示威集會的權利，但一旦在示威中訴諸武力便等同越線，須面對法律的制裁，又指暴動會對社會法治做成嚴重影響，而法治是香港成功的核心，被告當日參與暴動，衝擊香港立法機關，對香港法治造成直接衝擊。

法官又提到，從控方提供的當日錄影片段中可見，示威者罔顧警方多次警告，多次衝擊警方防線，期間投擲雜物，衝突擴散後，又有人將鐵馬當作攻城鎚破壞玻璃門，而且當時有雨傘從人群後方傳來，反映當日事件具有一定計劃性，法官認為案件暴力程度比2016年的旺角暴動更嚴重。

法官又指，被告當時在場，除了投擲物品這一個人行為外，他亦鼓勵到其他人參與暴動，及影響到現場示威者的情況，而直到被告被捕當刻，現場暴力程度仍不斷升級，法庭的判刑必須考慮到現場整體暴力程度及規模。最終，法官判處被告監禁4年。

案情指，去年6月12日下午起有示威者於立法會大樓一帶堵路，並聚集於立法會大樓門外，直至下午約3時，有示威者衝擊警方防線及向警方投擲不同物品，其中被告從地上拾起1個黃色頭盔及1把紅色雨傘擲向警方，後來警方施放催淚彈，被告仍留守並向警方投擲物品，其後被警員制服。

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記者：王仁昌