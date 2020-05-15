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【新冠肺炎】63歲確診爺爺卓明樓鐘錶維修店　防護中心：有50多名市民曾光顧

社會 17:12 2020/05/15

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

中心指有30多人願意接受化驗檢測。

本港今日（15日）新增一宗輸入確診個案，43歲法籍機師3月底從英美法返港，化驗結果陰轉陽。

【新冠肺炎】本港今新增一宗確診個案　43歲男機師染病

而在5月13日一名66歲祖母及5歲孫女本地確診後，群組的63歲爺爺也在昨日（14日）確診，他在荃灣街市街卓明樓經營鐘錶維修店，衞生防護中心今日指出，有50多名市民表示曾光顧男患者的鐘錶檔，也會為有關人士進行化驗檢測。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，已經向梨木樹邨的居民派發1900個樣本瓶，現已收回180個樣本，為了方便居民交回樣本，與房屋署已安排設收集箱，希望居民盡快交回樣本，以盡快知道有沒有居民受影響。

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同時已經化驗的結果當中，有27個陰性結果，包括卓明樓居民、5歲女童的補習社人士，暫時未有陽性結果，同時跟進63歲男患者的情況，有50多個市民表示曾光顧確診男患者經營的鐘錶檔，曾經短暫逗留數分鐘，有30多位願意接受化驗，以確定有沒有受感染。

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記者：伍瑋瑋、陳正怡

 

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