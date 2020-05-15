【西班牙名牌】Loewe工藝服飾Ibiza系列　鮮明色調展現狂熱放縱氣質

▲ 西班牙時尚品牌Loewe的Ibiza系列，加入了世界各地的傳統工藝，為服飾添上工藝價值。（官方圖片）

在久遺了的外遊感覺下，一看見西班牙時尚品牌Loewe的Ibiza系列，就有股想逃離石屎森林的衝動。Loewe創意總監Jonathan Anderson的童年許多時光都在西班牙的度假勝地Ibiza島上度過，讓他對這小島有着一份依戀，於是每年都跟Ibiza傳奇時裝店Paula's合作，為Loewe推出充滿小島那奔放熱情情懷的服飾系列。

▲ 多款的藤籃分別用上不同的天然植物織成 $4,100-$6,450。（官方圖片）

全新的Ibiza系列一如以往包含了不少服飾項目，我們先由手袋說起。新系列表達出島上歡愉無憂的氣氛，Jonathan形容是一種狂熱放縱的氣質，於是他採用了鮮艷熒光色、淡橄欖綠色，還有緋紅、橙黃及午夜藍等色調，單是熒光黃的Puzzle Bag或Balloon Bag便來得相當搶眼。

▲ 印上荷花圖案的小型Balloon Bag $18,600。（官方圖片）

▲ 印有美人魚圖案的鯊魚袋 $10,400。（官方圖片）

▲ 印上荷花圖案的Elephant Bag $12,400。（官方圖片）

此外，多款從大自然擷取靈感的印花，也被放到手袋上，但那並不是單純的印花袋款，而是加入了世界各地的傳統工藝，例如棕櫚葉曬乾後再以源自巴利阿里群島的傳統編織技術織成籃子；方形籃子是以傳統織布機將野生蘆葦織成；將龍舌蘭植物纖維紡成線，染上顏色再織成厄瓜多爾土著民族圖案等，為手袋添上工藝價值。Johnathan表示希望透過色彩振奮大家的心情，並一同抱著希望度過逆境。

▲ 方形藤籃由蘆葦和小牛皮製成 $5,300。（官方圖片）

是次新冠肺炎疫情，Loewe已多次出錢出力救災，而5月至8月期間於專門店及loewe.com網站每售出一件Paula's Ibiza系列產品，品牌會捐出40歐元，所有款項將用於西班牙教育項目。

產品查詢︰2196 8611

記者︰梁靜詩