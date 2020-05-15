【新冠肺炎】醫院個人防護裝備夠用2個多月　醫管局稱擔心N95口罩供應量

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，現時公立醫院的個人防護裝備足夠使用2個多月。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續已放緩多日，本港今日（15日）新增一宗初步確診個案。第1052宗涉及一名40歲的機師。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，截至今日中午12時，過去24小時醫管局向衞生署呈報16宗懷疑個案，現時共有56位病人正在留院接受隔離治療；今日再多10人出院，至今共有1019名病人康復出院。現時共有29名確診病人分別於9間醫院留醫，其中1人情況危殆、3人情況嚴重，其餘25人情況穩定。目前公立醫院負壓病床數目為1,251張，使用量為39%；負壓病房數目為673間，使用量為54%。

何婉霞又交代了現時醫管局的個人保護裝備存量，現時醫管局共有2,700萬個外科口罩、230萬個N95口罩、360萬件保護衣和570萬個面罩，足夠使用2個多月。

何婉霞指，由於全球疫情嚴重，部份國家禁止出口，對N95口罩的供應量特別擔心。另外，由於醫院逐步恢復服務，所以對個人防護裝備的需求仍然緊張。

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記者：陳正怡、陳梓蔚